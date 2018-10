Obnovljen in ojačan bo vsemu kljuboval še najmanj 123 let

Stolp so z vojaškim helikopterjem z vrha dvignili 7. septembra in ga nato s tovornjakom odpeljali v Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kjer so ga razstavili in opravili vsa restavratorska dela. Nato so ga odpeljali na Jesenice v prostore podjetja KOV, kjer so poskrbeli za popravila na konstrukciji in antikorozijsko zaščito. Tam so ga tudi sestavili in prebarvali.

Vrnitev na vrh zahtevnejša od odstranitve