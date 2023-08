Na Triglavskem domu na Kredarici so obnovili najviše ležečo sončno elektrarno v Sloveniji. Zaradi zamenjanih sončnih celic bodo odslej za približno 60.000 pohodnikov, kolikor jih dom obišče vsako leto, lažje kuhali, prali, se greli in vzdrževali bazne postaje. Na Kredarici, kjer se tudi te dni tre pohodnikov, so ponosni tudi na to, da so s prenovo celic zmanjšali uporabo ostalih virov energije in s tem obvarovali okolje.