Oborožen, brez pilota, slovenski

Mors in Timtec sta septembra 2022 podpisala dve pogodbi za izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov v skupni vrednosti slabih 900.000 evrov. Gre za razvoj obrambe proti rojem brezpilotnih letalnih sistemov ter razvoj oboroženega kombiniranega brezpilotnega letalnega sistema. Primer slednjega je bil prvič predstavljen javnosti ob robu uradnega prevzema taktičnega transportnega letala C-27J Spartan.

Gre za letalo, ki temelji na civilnem Pipistrelovem letalu Virus SW 121, za vojaške potrebe pa so okrepili njegova krila, kjer so nameščeni štirje nosilci za rakete zrak-zemlja, nam je povedal generalni direktor Direktorata za logistiko na ministrstvu za obrambo Željko Kralj. Razvoj prototipa se trenutno nahaja na šesti stopnji tehnološkega razvoja od devetih, ko bo mogoče reči, da imamo delujoč prototip, ki je preverjen v praksi, je pojasnil. "Ugotovili smo, da je vse cilje, ki smo si jih zastavili, mogoče doseči s tem letalnikom in to tehnologijo – od opazovanja do daljinskega vodenja letala, z nosilci različnih oborožitvenih sistemov. Sedaj smo v fazi pogajanja za nadaljevanje tega projekta. Pričakujemo, da bomo v dveh tednih podpisali to pogodbo. Namen pa je, da v približno letu in pol dobimo delujoč in preizkušen letalnik."

Z letalom je mogoče upravljati tako iz letalnika kot s tal, njegov dolet pa je kar 500 kilometrov. Poganja ga motor Rotax 912 iS, lahko dosega višino do okrog 5400 metrov, njegova hitrost pa je od 220 do 230 kilometrov na uro. Letalo je opremljeno s Timtecovim Gimbalom, sistemom stabilizirane kamere z vgrajenim laserskim daljnomerom in laserskim osvetljevalcem ciljev, ki bo učinkovito deloval podnevi, ponoči in v pogojih slabe vidljivosti.