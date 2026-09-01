Oborožen rop na bencinskem servisu, storilec pobegnil z e-skirojem

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili policisti o ropu bencinskega servisa na Tivolski cesti obveščeni okoli 20.30. Po doslej zbranih informacijah je neznani storilec vstopil v prodajalno in od zaposlenih zahteval denar. Pri tem jim je pokazal pištolo.
Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev, nato pa s kraja pobegnil z električnim skirojem.
Storilec je bil visok med 180 in 190 centimetrov in srednje postave. Oblečen je bil v sivo jopo in črno trenirko, obut pa v črne superge. Nosil je črne rokavice in modro kapo s šiltom, obraz pa je imel zakrit s šalom. Govoril je slovensko.
Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah ropa. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
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