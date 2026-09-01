Oborožen rop na bencinskem servisu, storilec pobegnil z e-skirojem

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili policisti o ropu bencinskega servisa na Tivolski cesti obveščeni okoli 20.30. Po doslej zbranih informacijah je neznani storilec vstopil v prodajalno in od zaposlenih zahteval denar. Pri tem jim je pokazal pištolo.

Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev, nato pa s kraja pobegnil z električnim skirojem.