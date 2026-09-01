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Črna kronika

Oborožen rop na bencinskem servisu, storilec pobegnil z e-skirojem

Ljubljana, 01. 09. 2026 07.24 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
L.M.
Električni skiro

V Ljubljani se je v ponedeljek zvečer zgodil oborožen rop bencinskega servisa na Tivolski cesti. Storilec je od zaposlenih zahteval denar, grožnjo pa podkrepil s pištolo. Po ropu je z nekaj bankovci pobegnil z električnim skirojem.

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili policisti o ropu bencinskega servisa na Tivolski cesti obveščeni okoli 20.30. Po doslej zbranih informacijah je neznani storilec vstopil v prodajalno in od zaposlenih zahteval denar. Pri tem jim je pokazal pištolo.

Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev, nato pa s kraja pobegnil z električnim skirojem.

Ropar (slika je simbolična)
Ropar (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Storilec je bil visok med 180 in 190 centimetrov in srednje postave. Oblečen je bil v sivo jopo in črno trenirko, obut pa v črne superge. Nosil je črne rokavice in modro kapo s šiltom, obraz pa je imel zakrit s šalom. Govoril je slovensko.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah ropa. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

rop bencinski servis policija Ljubljana

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KOMENTARJI7

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Protoc
01. 09. 2026 08.34
Sigurno ni bil ki je Slovensko govoril..naučil se je par besed in zdaj vi ste naučniki tega sveta..ne skrivajte te kriminalce, tudi ko vse znate tega sveta..zakaj ne pisete da na Viču vsak dan eno dekle, zenska je napadena in to posi, lstvo..o tem nebi pisali..pa pisite malo da to morajo brisati in preko Bruselja jim ne smejo nic, ker so zašciteni..sklicujejo se na imuniteto in jih morajo spustiti..pa a mi imamo svojo drzavo..Zgleda da nasi nimajo sole, ker sami ne vedo kako upravljati drzavo. Ubistvu mi ne vemo kaj je prav in kaj ne..narod je kriv, da gledamo kdo upravlja drzavo in kaj pocne iz nje.
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0 0
CorbaMorba
01. 09. 2026 08.32
Copium v komentarjih. Slovenci smo angelčki drugač.
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0 0
wsharky
01. 09. 2026 08.31
govoril je slovensko z naglasom od tam spodaj
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+1
1 0
Analist
01. 09. 2026 08.26
Grem stavit, da tudi ce bi nekdo od ocividcev podal opis, ki bi cloveka kategoriziral kot tujca tega nebi zapisali, ceprav bi mocno pripomoglo k iskanju doticne osebe... In to je danasnji svet v katerem zivimo. Bel sigurno ni bil, ker ce bi bil bel bi to napisali in dodali njegovo sliko. Je pa govoril slovensko, to dol pades res.
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+4
4 0
Kviz
01. 09. 2026 08.18
Takih malo zapečenih skiroistov je kar nekaj, ki bi jih bilo potrebno pospraviti.
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+7
7 0
devlon
01. 09. 2026 08.11
visok moški
Odgovori
+4
4 0
Valkidžija
01. 09. 2026 08.31
Govoril je slovensko!?? Sigurno z tistim poudarjenim L
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0 0
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