Skomina: Vandali so nezavestnega navijača žgali z baklo in pretepali s kijem po glavi

Nogometno igrišče Puštal v Škofji Loki, običajno navijaško vzdušje, na tekmi Škofja Loka – Izola pa okoli 80 domačih in približno ducat obalnih navijačev. V 87. minuti je na stadion prihrumela skupina oboroženih in zamaskiranih moških. "Zamaskirani s kapucami in s prižganimi baklami, niti opisati ne morem stopnje nasilja, ker niti kamera ne pokaže. Fantje pravijo, da je bila v roki tudi ena sekira, da so imeli kije. Na kijih žeblji," nam pove Damir Skomina , predsednik MNK Izola. Josip Matanović , organizator tekem v Škofji Loki, še opisuje: "Oblečeni so bili v črno in napadli so gostujoče navijače, ki so bili na tej tribuni. Potem pa je bilo, kar je bilo, izgredi, pretep. Vse je potekalo zelo hitro."

Navijači so se razbežali po igrišču. Gorele so rdeče in zelene bakle

V pretep, ki je trajal vsega skupaj tri minute, so bili vpleteni tudi izolski nogometaši. "Naši igralci so stopili v bran nezavestnemu navijaču, nad katerim so se izživljali vandali oz. teroristi ter ga nezavestnega žgali z baklo in pretepali s kijem po glavi," še opisuje dogajanje Skomina. "To je sramota za nogomet. Kdor tega ne doživi, ne more verjeti," dodaja Matanović na robu solz.

Napad naj bi neuradno organizirali člani navijaške skupine Green Dragons, ki naj se z izolskimi Ribari ne bi razumeli že dlje časa, incidenta pa ne komentirajo. Ribari naj bi nedavno na domačem terenu fizično obračunali prav z mladoletnimi igralci Olimpije. Policija, ki obravnava kaznivo dejanje nasilništva, storilce še vedno išče. Skomina pričakuje hitro ukrepanje in najstrožje kazni. "Dovolj je besedičenja. Zadeve se znova zgodijo, ker ni primernih kazni. Za vzgled bi nam lahko bila Anglija, kjer so se po stampedih in mrtvih odločili, da je tega konec. Ne predstavljam si, kako bi bilo, če bi pripravili zasedo," še komentira Skomina.

"To niso bili navijači, pač pa sramotno početje vandalov, ki v svetu športa nima kaj početi," še pravi Skomina.