Oboroževalna tekma na Balkanu: poligon interesov velikih sil

Pred nekaj dnevi je na letališču Batajnica blizu Beograda pristalo transportno letalo zračno-vesoljskih sil Ruske federacije. Prav poseben tovor je bil ena od ključnih komponent vojaške vaje 'Slovanski ščit 2019', v kateri se usposabljajo srbske in ruske enote. Gre za protiletalski sistem S-400. "Bil sem na njihovih letališčih, vendar česa takšnega še nikoli nisem videl. Ko berete o tem v medijih, mislite, da je nemogoče. Zdi se, kot da je bajka, ampak to je resnica," je bil po simulaciji letalskega napad na Srbijo osupel predsednik Aleksandar Vučić . S-400 je namreč v petih minutah uničil 14 ciljev v zraku. S tem sistemom, tako Vučić, si nihče ne bi upal napasti Srbije, kot se je to zgodilo leta 1999.

A Srbija je v resnici od 'velikega ruskega brata' dobila le maketo S-400. Država si namreč tako napredne vojne tehnike ne more privoščiti, kar javno priznava tudi Vučić. Kljub temu pa je srbska protiletalska obramba okrepljena s samovoznim raketnim in topovskim sistemom Pancir S. Srbija je sicer v zadnjem času prejela nekaj ruskega orožja (med drugim tudi lovce MiG-29), ki je okrepilo obrambno sposobnost njenih oboroženih sil, vendar še zdaleč ni edina država v regiji, ki povečuje svoje vojaške sposobnosti. Kajti, ko govorimo o oboroževanju Srbije, ne moremo mimo Hrvaške in konteksta dogodkov 20. stoletja na Balkanu, poudarja Jelena Juvan , predavateljica in strokovnjakinja za evropsko varnostno in obrambno politiko s Fakultete za družbene vede.

Tako Srbija kot Hrvaška se že zadnjih nekaj let vsaj posredno merita v opremljanju vojske. Hrvati pri tem bolj zaupajo zahodnim proizvajalcem, Srbi vzhodnim. Vmes stoji notranje razdeljena Bosna in Hercegovina. Trenja interesov povzročajo iskre tudi v Makedoniji. Tako se v balkanskem mikrokozmosu zrcalijo 'velike igre' na svetovni šahovski tabli, kjer poteka oboroževalna tekma. Tako je rast izdatkov za obrambo na Balkanu neposredno povezana z rastjo vojaških proračunov treh globalnih velikanov: ZDA, Rusije in Kitajske.

Balkanske države: zastopnice interesov velikih sil

Iz balkanskega soda dejansko niso nikoli izpraznili vsega smodnika. Ravno nasprotno, z dobavo orožja je njegova vsebina le bližje pokrovu. Na tem območju Evrope svoje niti, poleg 'velikih treh', pletejo tudi Nemčija, Italija in Vatikan, Francija, Turčija in celo Savdska Arabija, ki v zadnjem času veliko vlaga v BiH, zaradi česar jo mnogi obtožujejo radikalizacije Bošnjakov. Kot meni strokovnjakinja za varnostno in obrambno politiko, so posamezne velesile in večje države izbrale balkanske države za zastopnice svojih interesov v regiji. Po njenem mnenju gre za vojno, a z drugimi sredstvi. "Savdska Arabija širi svoj vpliv z vlaganjem velikih finančnih sredstev v verske objekte, izobraževalne institucije (npr. knjižnica Univerze v Sarajevu), pomaga pri nakupu oborožitvenih sistemov za bosansko vojsko. Posledica tega je povečanje prepada in socialnih razlik do drugih dveh etničnih skupin v BiH, do bosanskih Srbov in bosanskih Hrvatov, ki ne dobivajo tolikšnih finančnih injekcij iz tujine. To pa lahko krepi nezadovoljstvo in zamere, ki so etnično utemeljene. Razlikovanje na osnovi nacionalnosti pa v BiH ni nikoli pomenilo nič dobrega."

V Srbiji je poleg Rusije močno prisotna tudi Kitajska. V Beogradu že od septembra patruljirajo srbski in kitajski policisti. Družne patrulje naj bi sčasoma uvedli tudi v drugih večjih mestih. Srbske oblasti so ta 'fenomen' pojasnile z razlago, da bodo s tem kitajskim turistom zagotovili večjo varnost. Juvanova izpostavlja tudi kitajsko partnerstvo pri gradnji 5G omrežja in izvajanju 'Safe City' projekta, ki uvaja uporabo sporne tehnologije za prepoznavo obrazov.

Hrvaški korak proti zahoduin speči nacionalizem

Hrvaška je s članstvom v EU in zvezi NATO naredila korak proti zahodu, na nakup novih oborožitvenih sistemov pa najbolj vpliva članstvo v zavezništvu. Zato je popolnoma logično, da se kupujejo orožja in sistemi, kot jih uporabljajo druge članice Nata, pojasnjuje Jelena Juvan. Na drugi strani Srbija v Rusiji vidi tradicionalno največjega zaveznika. "Rusija v Srbiji vidi ključnega akterja na Balkanskem polotoku kot del njene interesne sfere v tem delu sveta. Balkanski polotok je strateško pomemben, s članstvom Črne gore, Romunije in Bolgarije v Natu, pa se je rusko interesno območje zmanjšalo bolj ali manj samo na Srbijo. Makedonija oziroma Severna Makedonija pa že ves čas kaže zelo jasne težnje k polnopravnemu članstvu v zvezi Nato," geopolitično shemo na Balkanu pojasnjuje predavateljica s FDV.