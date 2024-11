PRENOS V ŽIVO: Vlada podaljšala regulacijo cen električne energije

"Če je kdo pričakoval, da bomo dovolili, da bi se računi za ljudi povečali za 30 odstotkov, se moti," je na novinarski konferenci dejal premier Robert Golob. Pojasnil je, da je vlada sprejela sklep o podaljšanju regulacije cen električne energije za naslednje štiri mesece, da bi preprečili, da bi dvig omrežnin vplival na končni strošek ljudi z električno energijo.

Dodal je, da je koalicija izkazala enotnost. To je napovedal tudi za sejo odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je sklicana za ponedeljek in na kateri bo koalicija po Golobovih besedah podprla vse sklepe in pomagala pri njihovi izvršitvi z namenom, da se neupravičena povišanja ne prelijejo na položnice ljudi. Koalicija predlaga, da odbor Agencijo za energijo pozove, da do nadaljnjega zamrzne izvajanje novega sistema obračuna omrežnine, dokler ne zagotovi natančne analize vplivov sprememb na gospodarstvo, gospodinjstva in širše socialno stanje državljanov.

Gospodarski minister Matjaž Han je dodal: "Vsak ukrep, ki ga sprejmemo v prid ljudi, ni nikdar prepozen. Ne kupim očitka, kaj smo pa delali prej, včasih je treba zadeve spremljati na daljši rok," je dejal. Napovedal je tudi, da so se dogovorili, da bodo gospodarstvu zaradi višjih cen elektrike pomagali z interventnim zakonom.

Že v torek se je koalicija dogovorila, da bo na današnji seji vlade obravnavala nov sistem omrežnine, ki velja od 1. oktobra in je v pristojnosti Agencije za energijo, ki je samostojen regulatorni organ.

Iz kabineta predsednika vlade so v torek sporočili, da Agencija za energijo ohranja samostojnost pri svojih odločitvah, da pa bi bilo treba preveriti, ali trenutna metodologija obračunavanja omrežnine še ustreza potrebam današnjega časa in zagotavlja pravičnost. "Končne cene elektrike morajo ostati razumljive, pravične in poštene za vse uporabnike," so dodali.

Resorni minister Bojan Kumer je v sredo ob robu energetske konference v Ljubljani nakazal na možnost, da bi lahko regulacijo podaljšali do konca zimske sezone. V Levici pa so vlado ločeno pozvali k podaljšanju regulacije, saj da se tržne cene še niso stabilizirale do te mere, da bi lahko odpravili omejitve cen, ne da bi to prizadelo številne prebivalce.