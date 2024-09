Nove omrežnine prinašajo malo sprememb, a veliko zmede

Po energetski krizi zaradi ukrajinske vojne, višanju prispevkov in zategovanju davčne politike v gospodarstvu zdaj ječijo še zaradi skorašnjega dviga omrežnin. "Omrežnina je gotovo ena od stvari, ki bo nekatera podjetja zelo obremenila," komentira Mitja Gorenšček, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije.

Posebej bodo na udaru energetsko intenzivne panoge, po izračunu GZS bo srednje velika livarna po novem plačevala več kot pol milijona evrov omrežnine letno več. Na boljšem pa naj bi bila gospodinjstva. Na agenciji za energetiko so izračunali, da bo štiričlanska družina plačala skoraj evro in pol cenejšo položnico. Večje vprašanje pa je, kaj se bo dogajalo z gospodinjstvi, ki imajo večje električne porabnike, kot so topolotna črpalka, klima, električni avtomobil.

"Ali bodo zneski na položnicah res nižji za večino potrošnikov ne vemo, vemo samo to, kar je pojasnjevala agencija za energijo. Bi pa vsekakor svetovali potrošnikom, da v prehodnem obdobju ne spreminjajo obračunske moči," komentira Barbara Primc iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Tančico skrivnosti okrog novega obračuna želijo na agenciji razbliniti z brošuro, ki jo bodo jutri prejela gospodinjstva. Ta dve leti novega obračuna še ne bodo plačevala, a bi si, kot komentira Mariča Lah iz Trgovinske zbornice, jasnejše informacije želeli tudi v gospodarstvu: "Mi smo se večkrat obrnili na pripravljalce teh lestvic omrežnin, da bi gospodarstvu informativno predočili podražitve električne energije, ki nas čakajo čez kratek čas. Vendar žal teh informativnih izračunov nimamo."

Zaradi česar težko načrtujejo svoje poslovanje, opozarjajo. Ne preveč dobra popotnica spremembam pa je najbrž tudi spor med agencijo in ministrstvom za energijo glede uvajanja sprememb. Nov obračun bi moral v veljavo stopiti že v začetku leta, zaradi nesoglasij pa bo agenciji uvedba očitno uspela šele v tretjem poizkusu od prvega oktobra naprej.