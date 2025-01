'Nov sistem kaznovalen za tiste, ki so sami vložili v čiste energije'

Minister Bojan Kumer je poudaril, da ministrstvo še naprej ocenjuje, da nova metodologija omrežnin ni ustrezna in ni skladna s strateškimi cilji države na področju čistega prehoda. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ocenjuje, da metodologija za obračun omrežnin ni skladna s strateškimi cilji države na področju čistega prehoda, niti z nekaterimi evropskimi direktivami, niti s priporočili evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer). Kot je izpostavil, se zdi kaznovalna do tistih, ki so sami že s svojim denarjem poskrbeli za investicijo bolj čiste, zelene in energetsko učinkovite energije: "Država pa se že več let trudi spodbujati, da bi družbo pripeljali v podnebno odporno družbo in trajnostno prihodnost."

Agencija je po njegovih besedah preslišala strokovne argumente ministrstva med drugim glede določanja dogovorjene moči na osnovi samo treh koničnih obremenitev, zapletenosti in nepraktičnosti tarifnih blokov za gospodinjske odjemalce ter pomanjkanja prehodnega obdobja in postopnosti uvedbe novega sistema. Spremembe tarifnih blokov so za gospodinjstva tako prekomerno zapletene in nerazumljive. Prav tako je nepraktično, povsem umanjkalo pa je prehodno obdobje, našteva Kumer. "Uveljavitev metodologije je prinesla veliko nejevolje med ljudmi. Marsikomu je prinesla nesorazmerne dvige. Prvi računi kažejo, da gre tudi za ekscesna neskladja." Zato bodo v skladu s svojimi zmožnostmi poskrbeli za rešitve, da ne bodo na slabšem tisti, ki so že s svojim denarjem poskrbeli za čistejšo prihodnost vseh nas, je povedal. Vlada vztraja pri pozivih, da je treba pristopiti k popravku metodologije. "Seveda v skladu s svojimi pristojnostnimi. Ne drži, da vlada nima nobenih pristojnosti, so pa te zelo omejene. In ravnali bomo v skladu s temi," je pojasnil.

Vlada bo predlagala razrešitev preostalih treh članov sveta Agencije

Vlada bo po napovedih ministra Kumra DZ predlagala razrešitev preostalih treh članov sveta Agencije za energijo. Skupaj z različnimi strokovnjaki in poslanci bodo ublažili ekscesne dvige, napoveduje Kumer. Pri tem je razkril, da se kot najbolj smiselna pot trenutno nakazuje možnost, da v visoki sezoni delno ali v celotni opustijo stroške za moč za najdražji časovni rok.

"Vladna odločitev temelji na strokovnih in ne političnih argumentih, ki pa so bili agenciji večkrat predstavljeni, a žal preslišani in neupoštevani," so že včeraj poudarili v sporočilu za javnost. Kot smo poročali, je vlada decembra vodstvo Agencije za energijo pozvala, da najkasneje do 8. januarja spremeni metodologijo obračunavanja omrežnine.