Obramba Abramova predlaga razveljavitev sodbe

Obramba zato primarno predlaga razveljavitev sodbe in podrobnejšo razjasnitev okoliščin na prvi stopnji, kar naj po njihovem stori nov senat, saj naj bi bil prejšnji seznanjen z nekaterimi za obrambo spornimi zadevami. Če se višji sodniki ne bodo odločili za razveljavitev, obramba podredno predlaga prekvalifikacijo kaznivega dejanja iz umora v povzročitev smrti iz malomarnosti.

"Abramov nikoli ni skrival odgovornosti za dogodek in jo je pripravljen prevzeti, nikakor pa ne za očitke o umoru," je dejal Novak, ki višjemu sodišču v tem primeru predlaga izrek zaporne kazni v višini 15 let ter skupaj s še nekaterimi v preteklosti že izrečenimi sankcijami enotno kazen 18 let zapora.

Tožilca Darko Oprešnik in Gorazd Kacijančič sta pritožbenim razlogom ugovarjala in vztrajala pri tem, kar je odločilo sodišče na prvi stopnji. Tožilstvo je namreč prepričano, da so bile okoliščine dovolj dobro razjasnjene in da je izrečena sodba pravilna, zato naj jo višji sodniki po njihovem le še enkrat potrdijo.

Abramova, ki ga je celjsko sodišča julija lani zaradi umora Sare Veber obsodilo na 27 let zapora, danes na sodišče ni bilo. Iz uprave celjskega pripora so sodišče najprej ustno, po polurni preložitvi naroka, pa še pisno obvestili, da se ga obtoženi ne želi udeležiti, ob tem pa priložili še njegovo soglasje, da se seja lahko opravi brez njegove prisotnosti.