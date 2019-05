Obramba in tožilstvo s pritožbo na prvostopenjsko sodbo za Šiška

"Gre za kaznivo dejanje, ki bi moralo biti konkretizirano. Namen mora biti dokazan. Namen rušitve države, kjer ti kandidiraš za predsednika, je na trhlih temeljih," je danes povedala Šiškova zagovornicaLucija Šikovec Ušaj.

Prvostopenjski sodbi oporeka med drugim tudi zato, ker se je sodba po njenih besedah oprla na televizijske posnetke in ni upoštevala dejstva, da osebe na spornih posnetkih niso imele pravega orožja. "Za to kaznivo dejanje bi se morali vsi, ki so bili tam, zavedati namena rušitve ustavne ureditve z oboroženim uporom, a vsi ti možje so na sodišču povedali, da niso vedeli, zakaj so bili pravzaprav tam," je še povedala odvetnica.

Tožilstvo je po pojasnilih namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru Januše Kušar Rotman vložilo pritožbo zoper sodbo zaradi določbe o kazenskih sankcijah, in sicer tako v primeru Šiška kot soobtoženega Mateja Lesjaka. Za oba je namreč tožilstvo predlagalo višje kazni.

Mariborsko okrožno sodišče je Šišku po zaenkrat še nepravnomočni sodbi izreklo kazen osem mesecev zapora, soobtoženemu Lesjaku pa pogojno kazen treh mesecev zapora. Ob tem je Šiška izpustilo iz pripora, v katerem je preživel več kot šest mesecev, medtem ko se je Lesjak že od vsega začetka branil s prostosti.