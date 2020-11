Obramba na višjem sodišču zahteva oprostilno sodbo za strelca v Krčevini

S sodbo je sodni senat ptujskega sodišča pod vodstvom Marjana Strelcaskoraj v celoti prisluhnil predlogu tožilstva, ki je bilo prepričano, da v tragičnem dogodku, v katerem so sicer štirje mlajši moški sredi noči napadli njegovega sina, ni bilo silobrana, niti prekoračenega silobrana. Tožilka Klementina Prejacje takrat sicer predlagala 18 let zapora.

Čeprav so ti sredi noči prišli do hiše in začeli z razbijanjem avtomobila, nato pa poskušali priti tudi do sina, bi po mnenju tožilstva zadoščali že streli v zrak z balkona, saj so se napadalci po njih obrnili in pričeli bežati. Vendar naj bi Tomić po strelih z balkona na četverico streljal tudi z dvorišča, in to med bežanjem vseh štirih, usodni strel Žanu Kreslinu in poškodbo Kristijana Pfajferja pa je povzročil s streljanjem v hrbet.

Okrožno sodišče je na glavni obravnavi ocenilo, da izvedenci psihiatrične stroke pri Tomiću niso ugotovili nobene bistveno zmanjšane prištevnosti, zato je obdolženega poslalo v zapor. "Tudi če obdolženi ni usmerjeno ciljal, je senat prepričan v obstoj krivdne oblike eventualnega naklepa,"je ob izreku sodbe dejal predsednik senata Strelec.

Obramba se je na takšno sodbo pritožila, obdolženi, ki je še vedno v priporu v Murski Soboti, pa je na obravnavo prišel okrepljen, saj se je odvetniku Damijanu Donku na pritožbeni seji pridružil še Franci Matoz. Oba sta višjim sodnikom poskušala dopovedati, da je Tomić streljal le iz balkona, ne pa tudi z dvorišča.