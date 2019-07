Obramba pred točo začasno preseljena, helikopterska nujna medicinska pomoč ne

Kot je za STA povedal vodja projekta protitočne obrambe pri Letalskemu centru Maribor Darko Kralj, upajo, da je selitev protitočne obrambe v Cerkvenjak res le začasna, saj imajo zaradi tega nekaj dodatnih logističnih težav in stroškov. Kljub temu naj bi bila obramba pred točo v tem delu države zagotovljena. "Potrudili se bomo, da bomo ljudi ubranili pred točo, kolikor je to v naši moči," je dejal.

Letos je bila njihova posadka zaradi nestanovitnih vremenskih razmer primorana posredovati že dvakrat pogosteje kot v enakem obdobju lani. Med zahtevnejšimi je bila akcija v neurju, ki je na začetku meseca pustošilo na Ptuju, kjer pa so imeli veliko težav zaradi močnega vetra, zato škode niso mogli preprečiti. "Smo pa letos rešili kar nekaj posameznih neviht, kjer zato ni bilo toče," je povedal Kralj. V prihodnje pričakuje, da bodo imeli še več dela. "Vreme se spreminja in vedno bolj ekstremni so ti pojavi," je ocenil.