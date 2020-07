Študije: letalska obramba proti toči ni učinkovita, ministrstvo: upoštevamo mnenje kmetov

Če je nevihtni oblak že preveč razvit, se mu letalo ne more dovolj približati, saj so prisotni zelo močni vetrovi.

O tem, na kakšen način se izvaja letalska obramba proti toči, smo že pisali. Ob tem se ves čas poraja vprašanje, če je ta metoda, ki se je obdržala še iz časa Sovjetske zveze, sploh učinkovita. V različnih študijah so namreč primerjali pojav in velikost toče v nevihtnih oblakih, ki so bili posipani s srebrovim jodidom, s tistimi, ki jih niso posipali. In rezultati kažejo, da takšna obramba pred točo v resnici ne deluje.

Razlogov za to je več. Denimo, premajhna količina reagenta, ki se ga vnese v nevihtni oblak. Po ocenah stroke bi za učinkovito preprečitev nastanka toče samo v eno nevihto morali vnesti nekaj ton srebrovega jodida. Poleg tega je treba reagent vnesti v točno določen del oblaka, kar za pilote velikokrat predstavlja težavo, saj posamezni oblaki v premeru merijo tudi deset kilometrov in več. Pri vnosu je prav tako zelo pomembna pravočasnost. Če je oblak že preveč razvit, se mu letalo ne more dovolj približati, saj so prisotni zelo močni vetrovi.