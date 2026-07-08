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Obramba za obtožene v zadevi Kavaški klan predlaga oprostilne sodbe

Ljubljana, 08. 07. 2026 17.44 pred 41 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA K.H.
Sojenje v zadevi Kavaški klan

Z zaključnimi besedami obrambe se je končala glavna obravnava v zadevi Kavaški klan. Obramba je prepričana, da tožilstvo za očitke iz obtožnice ni predstavilo trdnih objektivnih materialnih dokazov, zato predlaga, da se obtožene oprosti vseh obtožb. Natančen datum razglasitve sodbe še ni znan, vsekakor pa bo po sodnih počitnicah.

Potem ko je junija sklepne besede predstavilo tožilstvo, so danes sledile še sklepne besede obrambe. Domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana Klemen Kadivec in njegov zagovornik Branko Gvozdič pa sta se pravici do zaključne besede odpovedala.

V skoraj peturni predstavitvi zaključnih besed je obramba tožilstvu očitala, da je očitke iz obtožnice zgradilo na trhlih temeljih, prav tako po prepričanju obrambe zanje ni predložilo nobenega preverljivega objektivnega dokaza, na podlagi katerega bi lahko sodišče sprejelo odločitev, da so obtoženi storili očitana kazniva dejanja.

Po mnenju obrambe tako ni dokazov, da so bili obtoženi vpleteni v trgovino s prepovedano drogo, kakor tudi ne o obstoju hudodelskega načrta, ki ga obtoženim očita tožilstvo. Po presoji obrambe sodišče med postopkom tudi ni izvedlo nobenega dokaza, da so obtoženi med seboj komunicirali s pomočjo kriptirane komunikacije Sky, pogrešajo tudi dokaze, ki bi povezali komunikacijo Sky z obtoženci.

Glavni očitek obrambe pa je letel na zaščiteno pričo tožilstva Darka Nevzatovića, ki je bil sprva član slovenske celice Kavaškega klana, kasneje pa je postal tajni sodelavec policije in ključni skesanec v tej zadevi.

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Po prepričanju obrambe je tožilstvo obtožnico nekritično zgradilo na kazenski ovadbi in izpovedi Nevzatovića, za katero pa ni mogoče ugotoviti, ali je verodostojna, so opozorili. Nasprotno, po prepričanju obrambe je Nevzatović neverodostojna priča, saj je v izpovedih prihajal v nasprotje sam, očitali so mu tudi, da je izpovedoval v interesu obtožbe, in ne da izpove resnico. Obramba je danes med drugim opozorila tudi, da odločitev, s katero je sodišče zavrnilo izločitev številnih dokazov iz sodnega spisa, še ni pravnomočna.

Tožilstvo je ob predstavitvi končne besede za skupaj 14 obtoženih predlagalo 110 let in šest mesecev zapora, za brata Klemna in Blaža Kadivca in obtoženega Drejca Kovača pa tudi odreditev pripora, saj so po mnenju tožilstva pri vseh treh še vedno podani razlogi za begosumnost.

Zagovornica Kovača Martina Žaucer Hrovatin je danes poudarila, da Kovač ni begosumen, spomnila je tudi, da je bil marca letos oproščen umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića. Glede dejstva, da je bil Kovač pred leti na begu, zaradi česar so ga leta 2022 prijeli v Zadru, pa je poudarila, da je bila to napaka.

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Po mnenju zagovornice za Kovača ni podana ponovitvena nevarnost, zato je predlagala, da sodišče pripora ne odredi. Če sodišče temu ne bo sledilo, pa je predlagala izrek milejšega ukrepa, ob čemer je predlagala odreditev hišnega pripora ali ustanovitev varščine na stanovanjsko hišo, v kateri živi Kovač z družino.

Razglasitev sodbe je predvidena na enega od že določenih narokov konec avgusta ali v začetku septembra. Če bo senat potreboval več časa, pa sta dodatno razpisana še dva naroka konec septembra in v začetku oktobra.

Naroka za četrtek in petek pa je sodišče preklicalo.

Obtožnica 14 obtoženih v zadevi Kavaški klan bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge. Združba naj bi na Nizozemskem, v Španiji in drugih državah nabavila najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, 30 litrov amfetamin baze, 10 kilogramov heroina, 96 kilogramov hašiša in druge droge.

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KOMENTARJI2

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zibertmi
08. 07. 2026 18.40
smo unikum v sodni praksi.za isti peimer,se mi zdi,z istimi akterji in dokazi,so srbi uredili zadevo.v sobanah sedijo ljudje z ogromnim premoženjem brez dokazov od kje jim toliko denarja
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+1
1 0
brezveze13
08. 07. 2026 18.22
morilce iz kavaškega klana je potrebno oprostiti mogoče jih še kdaj rabimo, jih je kar nekaj za pospravit, treba je samo dati pravi ukaz
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-1
1 2
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