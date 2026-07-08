Obramba za obtožene v zadevi Kavaški klan predlaga oprostilne sodbe

Potem ko je junija sklepne besede predstavilo tožilstvo, so danes sledile še sklepne besede obrambe. Domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana Klemen Kadivec in njegov zagovornik Branko Gvozdič pa sta se pravici do zaključne besede odpovedala. V skoraj peturni predstavitvi zaključnih besed je obramba tožilstvu očitala, da je očitke iz obtožnice zgradilo na trhlih temeljih, prav tako po prepričanju obrambe zanje ni predložilo nobenega preverljivega objektivnega dokaza, na podlagi katerega bi lahko sodišče sprejelo odločitev, da so obtoženi storili očitana kazniva dejanja. Po mnenju obrambe tako ni dokazov, da so bili obtoženi vpleteni v trgovino s prepovedano drogo, kakor tudi ne o obstoju hudodelskega načrta, ki ga obtoženim očita tožilstvo. Po presoji obrambe sodišče med postopkom tudi ni izvedlo nobenega dokaza, da so obtoženi med seboj komunicirali s pomočjo kriptirane komunikacije Sky, pogrešajo tudi dokaze, ki bi povezali komunikacijo Sky z obtoženci. Glavni očitek obrambe pa je letel na zaščiteno pričo tožilstva Darka Nevzatovića, ki je bil sprva član slovenske celice Kavaškega klana, kasneje pa je postal tajni sodelavec policije in ključni skesanec v tej zadevi.

Po prepričanju obrambe je tožilstvo obtožnico nekritično zgradilo na kazenski ovadbi in izpovedi Nevzatovića, za katero pa ni mogoče ugotoviti, ali je verodostojna, so opozorili. Nasprotno, po prepričanju obrambe je Nevzatović neverodostojna priča, saj je v izpovedih prihajal v nasprotje sam, očitali so mu tudi, da je izpovedoval v interesu obtožbe, in ne da izpove resnico. Obramba je danes med drugim opozorila tudi, da odločitev, s katero je sodišče zavrnilo izločitev številnih dokazov iz sodnega spisa, še ni pravnomočna. Tožilstvo je ob predstavitvi končne besede za skupaj 14 obtoženih predlagalo 110 let in šest mesecev zapora, za brata Klemna in Blaža Kadivca in obtoženega Drejca Kovača pa tudi odreditev pripora, saj so po mnenju tožilstva pri vseh treh še vedno podani razlogi za begosumnost. Zagovornica Kovača Martina Žaucer Hrovatin je danes poudarila, da Kovač ni begosumen, spomnila je tudi, da je bil marca letos oproščen umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića. Glede dejstva, da je bil Kovač pred leti na begu, zaradi česar so ga leta 2022 prijeli v Zadru, pa je poudarila, da je bila to napaka.