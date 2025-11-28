Čigave številke so prave? 'Štejejo dejanja, ne besede'

Koliko milijard evrov bo Slovenija namenila za obrambne izdatke? Iskanje odgovora na to vprašanje je letos precej dvignilo temperaturo poletja in sprejeta je bila resolucija, ki pravi, da bomo že letos za obrambo odšteli dva odstotka bruto domačega proizvoda. Da vlada laže doma in v Bruslju, pa v luči dokumentov, ki jih je objavila Evropska komisija, pravi prvak opozicije. V oceni proračuna Slovenije namreč piše, da bo Slovenija letos za obrambo namenila kakih 300 milijonov manj. Minister za obrambo pravi, da so sredstva porazdeljena med različnimi ministrstvi in da bodo skupaj zagotovili dva odstotka.

Na junijskem vrhu Nata so se članice - vključno s Slovenijo – zavezale investiranju petih odstotkov bruto domačega proizvoda v obrambo. Tako za strogo vojaške izdatke kot za denar povezan z obrambo in varnostjo, je povedal generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte. Interpretacija sprejetih zavez premierja Goloba za domačo javnost pa: "Edina operativna zaveza, ki jo je Slovenija do sedaj sprejela, je zaveza iz resolucije, ki jo je že potrdil državni zbor, to je 2% letos in potem postopno zviševanje do 3% v letu 2030." Že prihodnje leto naj bi po resoluciji obrambi namenili 2,2 odstotka BDP. Evropska komisija pa na podlagi osnutka proračunskega načrta, ki ga je Slovenija poslala v Bruselj, ocenjuje, da bomo letos za obrambo odšteli 1,4 odstotka BDP in prihodnje leto 1,8. "Lažejo doma, lažejo v Bruslju", je ob objavi teh podatkov zapisal prvak opozicije Janez Janša. Ob tem zaradi stroška obvezne božičnice komisija opozarja, da bi bil lahko slovenski proračun za prihodnje leto v neskladju z evropskimi javnofinančnimi pravili.

Patria FOTO: Bobo icon-expand

Davorin Kračun, predsednik Fiskalnega sveta je včeraj povedal: "Vsak predvolilni bombonček prispeva kakšen delček odstoka k temu, da je poraba višja od načrtovane in da je trend v smeri, ki našo javnofinančno stabilnost lahko na daljši rok ogrozi." Medtem pa še vedno ni jasno, kdaj bo vlada podpisala pogodbo za 106 patrij, težkih okoli 700 milijonov evrov. Na obrambnem ministrstvu odgovarjajo, da so bili cilji pri tem nakupu postavljeni pred leti, ko so bila bojišča povsem drugačna in da je treba patrije po izkušnjah z vojno v Ukrajini nadgraditi. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Boštjan Pavlin je včeraj povedal: "Danes se celotno bojevanje izvaja več ali manj z visoko tehnološkimi rešitvami, z droni, tudi antidronskimi sistemi." Povsem drugačne vojaške taktike pa, dodaja Pavlin, ne pomenijo, da osemkolesniki niso ena ključnih zmogljivosti bojevanja in Slovenija jih bo kupila.

Čigave številke so torej prave?

V studiu 24UR ZVEČER sta o tem spregovorila minister za obrambo Borut Sajovic in Matej Tonin. Sajovic glede tega, katere številke so torej prave, pravi: "Štejejo dejanja ne besede. Slovenija bo v letošnjem letu izpolnila dogovorjena 2-odstotka sredstev za obrambo. In cilj leta 2030 tri odstotke. Kar se tiče zavezništva, pa so številke jasne. Do leta 2035 3,5 za osnovno obrambo in pa za večnamenskost 1,5 odstotka." Stanje v Sloveniji pa je zanimivo, dodaja: "Pred nekaj meseci se je vpilo, da dajemo preveč, zdaj očitno dajemo premalo. A to so le številke, šteje samo to, kar smo naredili."

Borut Sajovic FOTO: POP TV icon-expand