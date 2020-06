Obrambni inšpektorat zoper Jelinčiča začel prekrškovni postopek

Inšpektorat za obrambo je zoper poslanca SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega začel prekrškovni postopek, ker je konec januarja na seji DZ nosil vetrovko z znakom Slovenske vojske. Očitajo mu kršenje zakona o obrambi, ki določa, da nihče "ne sme reproducirati ali uporabljati oznake pripadnosti in drugih oznak, ki se uporabljajo v Slovenski vojski".

Kot v obvestilu o začetku prekrška navaja inšpektorat, je Jelinčič omenjeni člen kršil, ker je imel naj seji DZ vetrovko z znakom okrogle oblike, ki se zgoraj končuje kot stiliziran obris Triglava, v notranjem polju ima od zgoraj navzdol barve državne zastave, za poljem pa dva prekrižana meča, ki sta vidna samo delno. Slednje pa je po navedbah inšpektorata razpoznavni znak pripadnikov Slovenske vojske.

Inšpektorat je Jelinčiča ob tem obvestil, da se lahko v petih dneh po vročitvi obvestila izjavi o vseh dejstvih.

Jelinčič se sklicuje na svobodo simbolnega izražanja

V odgovoru inšpektoratu, ki ga je skupaj z obvestilom o začetku postopka o prekršku danes posredoval medijem, je Jelinčič med drugim zapisal, da je šlo pri njegovem dejanju za svobodo simbolnega izražanja, za kar ima kot človek in politik vso pravico. Pomeni tudi znak spoštovanja Slovenske vojske in vojaške uniforme, je navedel.

Medijem je posredoval tudi mnenje profesorja na Pravni fakulteti Univerze v MariboruJurija Toplaka, ki ugotavlja, da gre pri Jelinčičevem ravnanju za ravnanje, zaščiteno s svobodo izražanja. "Poslanec v parlamentu lahko uporablja uniformo z namenom izražanja sporočila ali idej. Poslansko izražanje v parlamentu namreč uživa po Evropski konvenciji človekovih pravic in po ustavi posebno zaščito. Poleg poslancev 39. člen ustave ščiti tudi na primer igralce ali glasbenike, ki bi pri igri v filmu, gledališču, glasbenem ali drugem umetniškem nastopu nosili uniformo in ob tem širili sporočilo, povezano z uniformo. Vrhovno sodišče ZDA je to potrdilo že leta 1970 v sodbi Schacht v. United States, Evropsko sodišče za človekove pravice in najvišja sodišča evropskih demokracij pa sta izražanje poslancev v parlamentih ter izražanje v uniformah zaščitila v zadnjih desetletjih v vrsti odločb," je zapisal.

Jelinčič je vetrovko z znakom Slovenske vojske nosil 28. januarja na seji, na kateri je DZ razpravljal o predlogu dopolnitev zakona o nadzoru državne meje in predlogu novele zakona o varstvu javnega reda in miru, s katerima je želela prejšnja vlada onemogočati delovanje t. i. vard.