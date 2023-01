Obrambni izzivi Evropske unije

Kje je tukaj mesto za Evropsko unijo? Na nek način je EU videti hkrati kot relikt nekega drugega obdobja in edina obstoječa vizija boljše prihodnosti. Miroljubna 90. leta (z izjemo držav naslednic bivše Jugoslavije in nekaterih naslednic Sovjetske zveze, pri čemer obe regiji predstavljata obrobje Evrope), ko se je EU na veličasten in pompozen način uspela predstaviti kot krovni simbol Evrope brez blokovske delitve, in na nek način 2000. do pričetka velike gospodarske krize so danes zgodovina. Redkokdo pričakuje, da bo za čas svojega življenja dočakal enotno evropsko federacijo. Prav tako so vse bolj (sicer malo manj) pozabljena krizna leta med 2009 in 2014, ko je EU prišla na rob gospodarskega kolapsa. Koliko se je EU in njena centralna banka naučila od tistih let, ni tema te kolumne; poanta je, da v primerjavi z recimo 2012, ko smo bili vsakodnevno preplavljeni z novicami o prihajajočem kolapsu Grčije, Španije in Portugalske, o gospodarskih razlikah v EU slišimo bore malo. Zmanjšale so se celo tenzije med državami članicami glede beguncev in migrantov, kot tudi novice o tragikomičnem karnevalu po imenu Brexit. Čeprav so nestrpnosti med Budimpešto in Varšavo na eni strani ter Brusljem na drugi še vedno prisotne, lahko vseeno trdimo, da je njihov obseg manjši kot kadarkoli prej. Evropska unija se je prikazala kot stabilna, več ali manj enotna in, popolnoma jasno, boljša od katerekoli alternative.

Vojna v Ukrajini je bila glavni dogodek leta 2022 in z njo se ni oz. se ne more kosati nobena druga evropska tema. Ko govorijo topovi, ostali glasovi utihnejo; stara modrost z večnim rokom trajanja. Priznati je treba, da je evropski politični vrh, z Ursulo von der Leyen in Charlesom Michelom na vrhu, to dejstvo spoznal skoraj takoj in oral ledino glede odziva mednarodne skupnosti na rusko agresijo. Direktne in ostre sankcije na rusko gospodarstvo in ruski politični vrh postopoma dosegajo svoje ter imajo resen vpliv ne le na vodenje ruske kampanje v vzhodni Ukrajini, temveč na samo delovanje ruskega državnega aparata. Prav tako je bruseljski politični vrh uspel skupaj z državami članicami skoordinirati zelo uspešno obrambo proti morebitni energetski krizi zaradi izpada uvoza ruske nafte in zemeljskega plina. S pomočjo ene najmilejših zim sploh se je vseevropsko kopičenje energetskih rezerv izkazalo kot zelo uspešno, s čimer se je odvrnilo eno izmed glavnih orožij Putinovega režima.

Evropska unija se je pokazala kot močan in stabilen mednarodni politični igralec. Vprašanje je, ali lahko to ponovi? Po resnici povedano, pri ukrajinski krizi se je bilo težko opredeliti napačno: ruski napad je očitna kršitev mednarodnega prava, kar je obsodila tudi velika večina evropske javnosti. Putinova poteza je eden od največjih avtogolov svetovne diplomacije v zadnjih 100 letih in drugim ekipam, med njimi evropski, Rusiji ni bilo težko zabiti kakšen gol več.