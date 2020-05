Obrambni minister Matej Tonin, Žan Mahnič in nekdanja sekretarka KNOVSa osumljeni kaznivih dejanj

Ne samo nepravilnosti, tudi domnevnih kaznivih dejanj. Neuradno so osumljenci takratni predsednik Knovsa, danes obrambni minister Matej Tonin , nekdanji podpredsednik komisije, zdaj državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič, tudi nekdanja sekretarka Knovsa Marinka Bogolin . Osumljeni so izdaje uradne tajnosti, zlorabe uradnega položaja in ponarejanja listin. Kaj konkretno se komu očita, ni znano, kot kaže pa oba Tonin in Mahnič odgovornost pripisujeta sekretarki KNOVSa.

V kriminalistični preiskavi naj bi se namreč potrdilo, da naj bi Tonin izdal odredbo za nadzor na OVS na podlagi neobstoječega sklepa komisije, Mahnič pa naj bi torej vodil nadzor na podlagi nezakonite odredbe. Naši viri v državnem zboru celo pravijo, da so na komisiji celo ponaredili magnetogram te seje. Policiji naj bi namreč v preiskavi izročili magnetogram, kjer je pisalo, da je bil na seji sprejet sklep, da opravijo nadzor. Ko so to preverjali pri poslancih, pa tega niso potrdili. Nasprotno, pravijo, da sklep ni bil sprejet. In kot pravijo naši viri na obrambnem ministrstvu, so prišli v nadzor z drugačno odredbo, kot so jo kasneje izročili v policijski preiskavi. Kar pomeni, da so za potrebe postopka popravljali tudi odredbo. Imena oseb, ki naj bi opravile nadzor, se po naših podatkih ne ujemajo z osebami, ki so bile prisotne na nadzoru. Vsaj ene osebe na odredbi ni bilo napisane, pa je vseeno bila pri nadzoru. In še najbolj presenetljiv podatek – neuradno naj bi sekretarka Marinka Bogolin potrdila, da so ponarejali in prirejali dokumente. Zato je tudi sama osumljena kaznivih dejanj. Če torej strnemo – na Knovsu naj bi poskrbeli, da so ponaredili sklep o nadzoru na OVS, popravili odredbo in nato ponaredili še magnetogram seje in dopisali, da so sprejeli sklep o nadzoru, ki ga v resnici niso. Kakšne so bile vloge vseh treh osumljencev, kdo je kaj naredil in zakaj, ali pa ni naredil, bodo morali pojasniti v postopkih, ki sledijo.

Na navedbe se je že odzval Matej Tonin in potrdil naše informacije, da je bil zaslišan na preiskovalnem uradu, in dodal, da gre za staro zgodbo in da je tudi sam ugotovil, da se magnetogram ne ujema, zato je ukrepal. Decembra naj bi sam odkril, da je aprila Bogolinova sama poslala magnetogram SOVI, septembra pa drugačnega na NPU. Če je bil magnetogram ponarejen, naj preganjajo tistega, ki ga je ponaredil. Za to je odgovoren sekretariat KNOVSA je še dodal Tonin.