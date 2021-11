Obrambni minister Matej Tonin v Italiji podpisuje pogodbo za novo vojaško letalo

Transportno C-27J Spartan, italijanskega proizvajalca Leonardo, ki omogoča prevoz 60 oseb in/ali 11,6 tone do 5852 kilometrov daleč, bo za Slovensko vojsko pomenilo izjemno orodje za zagotavljanje logistične podpore. Letalo C-27J Spartan je plod italijansko-ameriškega znanja, ki je v operativno uporabo stopil leta 2006 v italijanskih zračnih silah, do danes pa so jih zgradili več kot 80.

Pandemija covida-19 je namreč pokazala, da Slovenska vojska in Slovenija nimata ustreznih letal, maske pa so dejansko prevažali z letalom Let L-410 Turbolet, ki pa je za takšne prevoze premajhno. Transportno letalo Spartan bo tako nekajkrat preseglo trenutne zmožnosti vojske, zmanjšalo odvisnost od najemov letal, država pa bo imela letalo, ki bi ga lahko uporabila v sili in za redno oskrbo enot na območjih, kjer delujejo.