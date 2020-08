'Obrambni minister se napenja, njegov resor pa je ob 31 milijonov'

Fajonova je tudi dejala, da z rebalansom vlada bistveno zmanjšuje sredstva za nekatera zelo vitalna področja. Ob tem je omenila znanost in raziskave ter kulturo. "Veliko več sredstev gre tudi za vlaganje v ceste namesto v železnice. Poleg tega pa imamo več kot 90.000 brezposelnih, pa vlada v tem dokumentu zmanjšuje sredstva za zaposlovanje." Ob koncu je še dodala, da Janez Janša s sprejetimi ukrepi "deli bombončke in s tem kupuje volivce in glasove, ne razmišlja pa na dolgi rok, kako funkcionira država".

Na današnji tiskovni konferenci so se na rebalans proračuna odzvali tudi Socialni demokrati. Njihova voditeljica Tanja Fajon je povedala, da gre po njihovih ocenah pri rebalansu za odmik od razvojne politike, dokument vlade pa da "ne nakazuje neke strateške usmeritve in ne izkorišča časa krize, da bi se kot država osredotočili, kakšen je naš razvojni načrt in kakšno državo si želimo čez 10 ali 20 let" .

"Vlada je kulturi odgriznila osem milijonov"

Ostro so se odzvali tudi v sindikatu Glosa, predvsem zaradi tega, ker je vlada, namesto, da bi odrezala večji kos pogače, "kulturi raje odgriznila osem milijonov". "Namesto za javno, dobro in državotvorno ste se – ne prvič – odločili za radikalno in razdiralno pot navzdol, ki uničuje vrednote in temelje naše demokracije," so zapisali v izjavi za javnost in dodali, da ostro nasprotujejo kulturni politiki, ki je v službi ideologije in vladajočega političnega programa ter"domačega in tujega diktata". V sindikatu menijo, da bo vlada s tem storila "neskončno neumnost".

Vlada je sicer predlog rebalansa pripravila v negotovih razmerah in po nenadni ter zelo hitri zaustavitvi gospodarstva, ki je sledila razglasitvi epidemije. Ta je povzročila velik ekonomski šok; po zadnji napovedi Umarja se bo BDP letos realno znižal za 7,6 odstotka. V času epidemije je tako prišlo do izrazitega upada proračunskih prihodkov, hkrati pa do rasti izdatkov zaradi sprejetih ukrepov vlade za omilitev posledic krize in ohranitev gospodarske aktivnosti, izpostavlja vlada.