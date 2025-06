Ni vse v orožju: pet odstotkov za obrambo tudi za odpornost

Po zavezi voditeljev članic Nata k zvišanju izdatkov za obrambo na pet odstotkov BDP do leta 2035, ki ji premier Robert Golob ni nasprotoval, se na domačem političnem parketu vrstijo odzivi. Slovenija bo po sprejeti resoluciji za obrambne zmogljivosti namenila 2 odstotka BDP, 1,5 bo namenjenih širšim obrambnim področjem, kot sta zdravstvo in infrastruktura, dodatnih 1,5 odstotka pa bo namenjenih odpornosti države.

Voditelji članic Nata so se uradno zavezali k zvišanju izdatkov za obrambo na pet odstotkov BDP do leta 2035, čemur slovenski premier Robert Golob ni nasprotoval. "Haaška obrambna zaveza" do leta 2035 za obrambo in varnost predvideva pet odstotkov BDP članic. Od tega bo 3,5 odstotka BDP namenjenih za osnovne obrambne potrebe in izpolnitev ciljev zmogljivosti, kot so orožje in vojaki, ter 1,5 odstotka za širše naložbe, povezane z obrambo, kot sta kibernetska varnost in mobilnost, poroča Politico.

Slovenija je v Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki jo je Državni zbor z 38 glasovi za (skoraj vsi v Svobodi, del SD in NSi) in šestimi proti (Levica in dva samostojna poslanca), predvidela 2 odstotka BDP za osnovne obrambne zmogljivosti, 1,5 za širše obrambne naložbe (zdravstvo, infrastruktura, kibernetska varnost, umetna inteligenca) in dodatnih 1,5 za odpornost (civilna zaščita, zaklonišča, raziskave, razvoj).

Slovenska ekipa civilne zaščite FOTO: URSZR icon-expand

"Edina že sprejeta zaveza za Slovenijo (...) je zaveza, da bomo v letošnjem letu za obrambne izdatke namenili dva odstotka, to postopoma dvigovali za 0,2 odstotka letno do leta 2030, ko bomo dosegli tri odstotke za obrambne namene," je povedal Golob, ki je na Natovem vrhu vodil slovensko delegacijo.

Kot je dodal, je Slovenija s podobno mislečimi državami v Natu razširila pojmovanje obrambe, ki po njegovih besedah vključuje tudi reševanje in gasilstvo: "Sredstva, o katerih je bilo govora tudi včeraj, bodo lahko na razpolago tudi za podporo točno tem programom odpornosti," je poudaril.

Gasilci FOTO: Bobo icon-expand

'Varovalke' na poti do cilja

Napovedane številke so dolgoročne in postopne ter se bodo uresničevale do leta 2035. Slovenija letos za obrambne namene namenja 2 odstotka BDP, prihodnje leto 2,2 odstotka, nato vsako leto postopoma dodatnih 0,2 odstotka več. Leta 2029 bo opravljen pregled, ali je sploh smiselno nadaljevati s povečevanjem izdatkov. "Danes sem to predstavil tudi zaveznikom in na to nismo dobili nobene pripombe. Ravno obratno. Moj občutek je, da je bilo to dobro sprejeto. Hkrati nismo nasprotovali deklaraciji, ki jo je danes zavezništvo sprejelo, iz preprostega razloga: ker ocenjujemo, da je v deklaraciji dovolj varovalk," je povedal Golob.

Kot je dejal, varovalke vključujejo obdobje doseganja ciljev, ki se je raztegnilo na deset let, ter fleksibilnost, kaj vse se šteje med širše obrambne izdatke. "To je še posebej pomembno na točki, kjer je govora o dvojni rabi in civilni rabi," je pojasnil.

Popravki za zaprtimi vrati

Po premierjevih besedah je Slovenija z Združenim kraljestvom, Belgijo, Španijo in Italijo v Natovo deklaracijo vnesla popravke in varovalke v prid slovenskim ciljem.

Natov vrh v Haagu FOTO: Profimedia icon-expand

Španija medtem vztraja pri svojih zgolj 2,1 odstotka BDP. Španski premier Pedro Sanchez je svoj cilj porabe označil za "zadostnega, realističnega in združljivega". Trump je Madrid opozoril, da ga bo v tekočih trgovinskih pogajanjih prisilil k dvojnemu plačilu, a po poročanju Politica ni jasno, kako: Španija del EU, ki se o trgovinskih sporazumih pogaja za vse svoje članice.

NSi: Koalicijska predstava 'sprenevedanje in dvoličnost'

Iz NSi so za 24ur.com sporočili, da pričakujejo, da bo Slovenija ohranila nacionalno varnost "vsaj na tako visoki ravni, kot jo imamo danes". "Koalicijska predstava za slovensko javnost in drugačna za mednarodno skupnost pa je prvovrstno sprenevedanje in dvoličnost, ki ni vredna institucije, kot je slovenska vlada," so izpostavili in dodali, da je naloga vlade in premierja vprašanje izpogajanja ugodnejših pogojev slovenskega članstva v Natu.

SDS: Nič brez vojakov

Za odziv po vrhu članic Nata smo povprašali tudi stranko SDS, ki je sporočila, da ostaja pri zadnjem odzivu svojega predsednika Janeza Janše.

Janez Janša FOTO: Bobo icon-expand

Ta je na novinarski konferenci Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve v torek dejal, da vse za obrambo namenjene milijarde brez ustreznega števila vojakov ne bodo imele veliko učinka.

Vaje s puško na vojaškem taboru FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Poudaril je, da Slovenija danes za obrambne izdatke nameni več denarja kot leta 1994, ko je bila po njegovi oceni vojaško najmočnejša. Opozoril je, da slovenska obrambna resolucija predvideva zagotovitev 10.000 poklicnih vojakov in do 30.000 rezervistov, nikjer pa ne piše, kako. Poudaril je, da ima Slovenska vojska trenutno okoli 6000 vojakov in približno 1000 pripadnikov pogodbene rezerve.

Sledi načrt projektov

Ena od varovalk, ki jih je omenjal Golob, je vmesni pregled leta 2029, ko bodo glede na tehnološki razvoj in razmere v svetu znova preučili, čemu se bodo zavezali za obdobje 2030-35. Druga pa je fleksibilnost pri definiciji izdatkov, je dejal. Če bodo v okviru pregleda potrdili, da cilj za osnovne obrambne potrebe in cilje zmogljivosti ostaja pri 3,5 odstotka BDP, bo morala Slovenija po premierjevih besedah temu namenjene proračunske izdatke do leta 2035 zvišati samo še za 0,5 odstotka. Slovenija medtem projektov za financiranje v okviru cilja v višini 1,5 odstotka BDP še ni načrtovala, je pojasnil Golob. Je pa ocenil, da se marsikateri projekt že izvaja, predvsem na področju raziskav in razvoja ter odpornosti, vključno s sistemom za zaščito in reševanje.

Predstavitev nove obrambne in varnostne politike FOTO: Bobo icon-expand

Po predstavitvi nove obrambne in varnostne politike 8. maja je ministrica za zdravstvo Valentina Prevolnik Rupel poudarila, da bo vlaganje v infrastrukturo za dvojno rabo pomenilo boljšo odpornost v primeru vojaških konfliktov:"Z investicijami v bolnišnično infrastrukutro izboljšamo odpornost na številne krize," je strnila.

