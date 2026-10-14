Obrambni proračun skokovito navzgor: prihodnje leto več kot 1,9 milijarde

Večino denarja bo obe leti prejel Generalštab Slovenske vojske (SV). Naslednje leto je zanj predvidenih 1,6 milijarde evrov, kar je dodatnih 345,9 milijona evrov. Leta 2028 pa je zanj predvidenih več kot 1,8 milijarde evrov.
Za investicije želijo naslednje leto nameniti 807 milijonov evrov, za raziskave in razvoj pa 33 milijonov evrov. Leta 2028 predvidevajo za investicije 970 milijonov evrov, za raziskave in razvoj pa 39 milijonov evrov.
Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je med načrtovanimi projekti na področju opremljanja SV kot glavno prioriteto izpostavil nakup osemkolesnikov za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona. Kot je napovedal, bo do konca leta znano, katere osemkolesnike bodo kupili.
Prav tako ostaja ključno opremljanje SV s kopenskimi sistemi zračne obrambe in sistemi zaščite pred delovanjem brezpilotnih zrakoplovov za zaščito nacionalnega in zavezniškega zračnega prostora. Naslednje leto bodo prevzeli prvo baterijo srednjega dosega Iris-T SLM s pripadajočimi raketami, je spomnil minister.
Nadaljevali bodo nabavo samovoznih artilerijskih sistemov Caesar kalibra 155 mm. Predvidena pa je tudi prva dobava večnamenskih vojaških helikopterjev in začetek postopkov za pridobitev srednje težkih helikopterjev.
Ministrstvo bo na področju infrastrukturnih investicij začelo pripravljati projektno dokumentacijo za posodobitev vojašnice generala Maistra v Mariboru in vojašnice Ivana Cankarja na Vrhniki. V letalski bazi Brnik bodo začeli graditi dodatno ploščad, predvidena pa je tudi gradnja nacionalnega zdravstvenega Centra za izredne razmere v bolnišnici Petra Držaja v Ljubljani. Že zdaj pa prenavljajo vojašnico Edvarda Peperka v Ljubljani.
Za Upravo RS za zaščito in reševanje naslednje leto predvidevajo več kot 110,3 milijona evrov, kar je skoraj pet milijonov več kot v sprejetem proračunu za leto 2027. Za upravo je leta 2028 predvidenih več kot 115,2 milijona evrov.
Kot je dejal Hajdinjak, bo uprava še naprej nudila pomoč ob večjih naravnih in drugih nesrečah ter vzdrževala pripravljenosti enot za zaščito, reševanje in pomoč. Na tem področju sicer pripravljajo projektno dokumentacijo za Nacionalni center zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani in Vseslovenskega centra za protipoplavno zaščito v Murski Soboti.
Minister je na današnji seji odbora še poudaril, da vse bolj kompleksno in negotovo varnostno okolje ter geostrateško okolje zahteva nadaljnjo krepitev in nadgradnjo obrambnih zmogljivosti. Pri tem je izpostavil vojno v Evropi, naraščajoča geopolitična tekmovanja, hibridne grožnje in pospešen tehnološki razvoj.
Po besedah Hajdinjaka so pomembna predvsem nadaljnja vlaganja v glavno opremo, infrastrukturo in kadrovsko krepitev, "saj so ustrezno opremljeni, infrastrukturno podprti in kadrovsko popolnjeni sistemi temelj dolgoročne vzdržnosti, učinkovitosti in pripravljenosti".
Med razpravo je bila najbolj kritična poslanka Levice Tina Brecelj, ki je koaliciji očitala lahkotno zapravljanje denarja na nekaterih postavkah ministrstva za obrambo. "Mladini namesto študija v roke orožje, socialno ogroženim namesto denarja za položnice, hrano, bivanje v roke orožje. To je slika proračunskega načrtovanja te vlade, po mojem prepričanju zelo nevarna," je dejala Brecelj.
Nato se je oglasila poslanka Iva Dimic (NSi, SLS in Fokus), ki je pohvalila oba proračunska predloga, saj da je z njima povrnjena kredibilnost Slovenije v Natu. Kot je dejala, mora zdajšnji minister Hajdinjak z njima plačati "vse zapitke Golobove vlade".
Nekdanji obrambni minister, zdaj poslanec Svobode, Borut Sajovic je dejal, da si želi stanovanj za mlade vojaške družine, podal pa je tudi pobudo za novo vojaško letalo. Hajdinjak mu je med drugim odgovoril, da iščejo rešitev za vladno letalo falcon, ki mora maja 2028 na večmesečni servis.
Sajovic je še poudaril pomen sodelovanja ministrstva s slovensko obrambno industrijo. "Vse, kar bomo storili doma in razvili, bo na dolgi rok trikrat cenejše, kot tisto, kar bomo kupili," je dejal.
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