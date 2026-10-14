Obrambni proračun skokovito navzgor: prihodnje leto več kot 1,9 milijarde

Večino denarja bo obe leti prejel Generalštab Slovenske vojske (SV). Naslednje leto je zanj predvidenih 1,6 milijarde evrov, kar je dodatnih 345,9 milijona evrov. Leta 2028 pa je zanj predvidenih več kot 1,8 milijarde evrov. Za investicije želijo naslednje leto nameniti 807 milijonov evrov, za raziskave in razvoj pa 33 milijonov evrov. Leta 2028 predvidevajo za investicije 970 milijonov evrov, za raziskave in razvoj pa 39 milijonov evrov. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je med načrtovanimi projekti na področju opremljanja SV kot glavno prioriteto izpostavil nakup osemkolesnikov za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona. Kot je napovedal, bo do konca leta znano, katere osemkolesnike bodo kupili.

Valentin Hajdinjak FOTO: Aljoša Kravanja

Prav tako ostaja ključno opremljanje SV s kopenskimi sistemi zračne obrambe in sistemi zaščite pred delovanjem brezpilotnih zrakoplovov za zaščito nacionalnega in zavezniškega zračnega prostora. Naslednje leto bodo prevzeli prvo baterijo srednjega dosega Iris-T SLM s pripadajočimi raketami, je spomnil minister. Nadaljevali bodo nabavo samovoznih artilerijskih sistemov Caesar kalibra 155 mm. Predvidena pa je tudi prva dobava večnamenskih vojaških helikopterjev in začetek postopkov za pridobitev srednje težkih helikopterjev. Ministrstvo bo na področju infrastrukturnih investicij začelo pripravljati projektno dokumentacijo za posodobitev vojašnice generala Maistra v Mariboru in vojašnice Ivana Cankarja na Vrhniki. V letalski bazi Brnik bodo začeli graditi dodatno ploščad, predvidena pa je tudi gradnja nacionalnega zdravstvenega Centra za izredne razmere v bolnišnici Petra Držaja v Ljubljani. Že zdaj pa prenavljajo vojašnico Edvarda Peperka v Ljubljani.

Odbor za obrambo v vojašnici Edvarda Peperka FOTO: Aljoša Kravanja