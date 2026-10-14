Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Obrambni proračun skokovito navzgor: prihodnje leto več kot 1,9 milijarde

Ljubljana, 14. 10. 2026 16.08 pred 39 minutami 3 min branja 10

Avtor:
STA
Odbor za obrambo v vojašnici Edvarda Peperka

Odbor DZ za obrambo se je seznanil s proračunskimi dokumenti ministrstva za obrambo za leti 2027 in 2028. Predlog sprememb proračuna za naslednje leto za ta resor predvideva več kot 1,9 milijarde evrov, kar je 362,4 milijona evrov več v primerjavi s sprejetim proračunom. Predlog proračuna za leto 2028 pa za obrambo predvideva 2,2 milijarde evrov.

Večino denarja bo obe leti prejel Generalštab Slovenske vojske (SV). Naslednje leto je zanj predvidenih 1,6 milijarde evrov, kar je dodatnih 345,9 milijona evrov. Leta 2028 pa je zanj predvidenih več kot 1,8 milijarde evrov.

Za investicije želijo naslednje leto nameniti 807 milijonov evrov, za raziskave in razvoj pa 33 milijonov evrov. Leta 2028 predvidevajo za investicije 970 milijonov evrov, za raziskave in razvoj pa 39 milijonov evrov.

Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je med načrtovanimi projekti na področju opremljanja SV kot glavno prioriteto izpostavil nakup osemkolesnikov za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona. Kot je napovedal, bo do konca leta znano, katere osemkolesnike bodo kupili.

Valentin Hajdinjak
Valentin Hajdinjak
FOTO: Aljoša Kravanja

Prav tako ostaja ključno opremljanje SV s kopenskimi sistemi zračne obrambe in sistemi zaščite pred delovanjem brezpilotnih zrakoplovov za zaščito nacionalnega in zavezniškega zračnega prostora. Naslednje leto bodo prevzeli prvo baterijo srednjega dosega Iris-T SLM s pripadajočimi raketami, je spomnil minister.

Nadaljevali bodo nabavo samovoznih artilerijskih sistemov Caesar kalibra 155 mm. Predvidena pa je tudi prva dobava večnamenskih vojaških helikopterjev in začetek postopkov za pridobitev srednje težkih helikopterjev.

Ministrstvo bo na področju infrastrukturnih investicij začelo pripravljati projektno dokumentacijo za posodobitev vojašnice generala Maistra v Mariboru in vojašnice Ivana Cankarja na Vrhniki. V letalski bazi Brnik bodo začeli graditi dodatno ploščad, predvidena pa je tudi gradnja nacionalnega zdravstvenega Centra za izredne razmere v bolnišnici Petra Držaja v Ljubljani. Že zdaj pa prenavljajo vojašnico Edvarda Peperka v Ljubljani.

Odbor za obrambo v vojašnici Edvarda Peperka
Odbor za obrambo v vojašnici Edvarda Peperka
FOTO: Aljoša Kravanja

Za Upravo RS za zaščito in reševanje naslednje leto predvidevajo več kot 110,3 milijona evrov, kar je skoraj pet milijonov več kot v sprejetem proračunu za leto 2027. Za upravo je leta 2028 predvidenih več kot 115,2 milijona evrov.

Kot je dejal Hajdinjak, bo uprava še naprej nudila pomoč ob večjih naravnih in drugih nesrečah ter vzdrževala pripravljenosti enot za zaščito, reševanje in pomoč. Na tem področju sicer pripravljajo projektno dokumentacijo za Nacionalni center zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani in Vseslovenskega centra za protipoplavno zaščito v Murski Soboti.

Minister je na današnji seji odbora še poudaril, da vse bolj kompleksno in negotovo varnostno okolje ter geostrateško okolje zahteva nadaljnjo krepitev in nadgradnjo obrambnih zmogljivosti. Pri tem je izpostavil vojno v Evropi, naraščajoča geopolitična tekmovanja, hibridne grožnje in pospešen tehnološki razvoj.

Po besedah Hajdinjaka so pomembna predvsem nadaljnja vlaganja v glavno opremo, infrastrukturo in kadrovsko krepitev, "saj so ustrezno opremljeni, infrastrukturno podprti in kadrovsko popolnjeni sistemi temelj dolgoročne vzdržnosti, učinkovitosti in pripravljenosti".

Med razpravo je bila najbolj kritična poslanka Levice Tina Brecelj, ki je koaliciji očitala lahkotno zapravljanje denarja na nekaterih postavkah ministrstva za obrambo. "Mladini namesto študija v roke orožje, socialno ogroženim namesto denarja za položnice, hrano, bivanje v roke orožje. To je slika proračunskega načrtovanja te vlade, po mojem prepričanju zelo nevarna," je dejala Brecelj.

Nato se je oglasila poslanka Iva Dimic (NSi, SLS in Fokus), ki je pohvalila oba proračunska predloga, saj da je z njima povrnjena kredibilnost Slovenije v Natu. Kot je dejala, mora zdajšnji minister Hajdinjak z njima plačati "vse zapitke Golobove vlade".

Nekdanji obrambni minister, zdaj poslanec Svobode, Borut Sajovic je dejal, da si želi stanovanj za mlade vojaške družine, podal pa je tudi pobudo za novo vojaško letalo. Hajdinjak mu je med drugim odgovoril, da iščejo rešitev za vladno letalo falcon, ki mora maja 2028 na večmesečni servis.

Sajovic je še poudaril pomen sodelovanja ministrstva s slovensko obrambno industrijo. "Vse, kar bomo storili doma in razvili, bo na dolgi rok trikrat cenejše, kot tisto, kar bomo kupili," je dejal.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
proračun obramba slovenska vojska

DVK odgovarja Janši, opozicija: Iskanje izgovorov za poraz

Pametna očala odpirajo nova vprašanja: nas snemajo, ne da bi vedeli?

24ur.com Nova rekordna poraba v potrjenih proračunih za 2026 in 2027
24ur.com Vlada zaradi obrambe še nekoliko dvignila predvideno proračunsko porabo
24ur.com Rebalans z najvišjo porabo doslej: epidemija in draginjski ukrepi
24ur.com Vlada v izhodiščih določila še nekoliko višje proračunske odhodke
24ur.com DZ potrdil državna proračuna z novo rekordno porabo
24ur.com Slovenija končno na poti izpolnjevanja zavez
24ur.com Visok proračun za obrambne izdatke, predlagajo kar 1300 milijard evrov
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
14. 10. 2026 16.53
Zavezo natu je dal golob. Zdaj je treba obljubljeno narediti. Ves bes lahko usmerimo na tistega ki je to obljubo dal pred kamerami. Ne pozabiti tega ko stresate nezadovoljstvo
Odgovori
+1
1 0
Jejzus
14. 10. 2026 16.47
Izrael si že mane roke. "Roka tako, roka tako, roka tako! Podrepnik fenomenale!"
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
14. 10. 2026 16.38
To ni Obrambni, ampak Napadalni obračun!?
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
14. 10. 2026 16.39
proračun*
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
14. 10. 2026 16.37
Tale ukrajinsko- ruska vojna nas bo bolj izčrpala kot kot se bodo vpleteni U.- R.!?
Odgovori
+2
2 0
Rock8
14. 10. 2026 16.32
To je norost,toliko denarja zmetati dobesedno v nič,medtem ko ga kronično primanjkuje v zdravstvu,šolstvu,za študentske domove,za dso-je itd itd...
Odgovori
+2
2 0
baldahin
14. 10. 2026 16.28
Delavci, upokojenci, študentje....primite se za denarnice. Prihaja Janševa blaginja.
Odgovori
+2
3 1
Smuuki
14. 10. 2026 16.55
Si pozabil kaj je golob na vrhu nata obljubil? Golob je pravi naslov za slabo voljo. 😀😀😀🙂🙂
Odgovori
0 0
Maki3322
14. 10. 2026 16.27
Bo spet korupcija saj so pravi na v igri.
Odgovori
+1
1 0
LevoDesniPles
14. 10. 2026 16.22
lol daje se dnar potem pa ko je potreba mejo branit pred nezakonitimi migetalkarji pa vojska doma na fotelju na ukaz levućnikov
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Med obema porodoma se je borila za življenje
V šestem mesecu nosečnosti je doživela najhujše
V šestem mesecu nosečnosti je doživela najhujše
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Alenka Kesar razkrila, kaj je rekla hčerki ob njenem velikem uspehu
Alenka Kesar razkrila, kaj je rekla hčerki ob njenem velikem uspehu
zadovoljna
Portal
To bundo bomo letos videvali povsod, nosi jo tudi slavna manekenka
3 znamenja, ki jih do konca oktobra čaka pomemben preobrat
3 znamenja, ki jih do konca oktobra čaka pomemben preobrat
Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni
Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni
Bila je ena največjih lepotic Hollywooda, danes je videti tako
Bila je ena največjih lepotic Hollywooda, danes je videti tako
vizita
Portal
Zakaj je trening ravnotežja po 50. letu lahko pomembnejši od kardio vadbe
Kalcij ni pomemben le za kosti: tako se lahko pokaže njegovo pomanjkanje
Kalcij ni pomemben le za kosti: tako se lahko pokaže njegovo pomanjkanje
Je sladkor res sovražnik vaše odpornosti?
Je sladkor res sovražnik vaše odpornosti?
Te vsakdanje navade lahko naredijo veliko za vaše arterije – in ne zahtevajo veliko truda
Te vsakdanje navade lahko naredijo veliko za vaše arterije – in ne zahtevajo veliko truda
cekin
Portal
Morda ne izkoriščate vsega, kar vam ponuja sončna elektrarna
Hrvaško podjetje razvilo vojaško čelado, ki naj bi zaznavala drone
Hrvaško podjetje razvilo vojaško čelado, ki naj bi zaznavala drone
Leta so jim govorili, da so drugačni. Zdaj naj bi bili na trgu dela v prednosti
Leta so jim govorili, da so drugačni. Zdaj naj bi bili na trgu dela v prednosti
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
moskisvet
Portal
Trumpova nova tiskovna predstavnica že na udaru: primerjali so jo celo z robotom
72 dni v ledenem peklu: preživeli so tako, da so jedli mrtve sopotnike
72 dni v ledenem peklu: preživeli so tako, da so jedli mrtve sopotnike
Sylvester Stallone ne more v pokoj: plačati mora poroko hčerke
Sylvester Stallone ne more v pokoj: plačati mora poroko hčerke
Test razmerja: Je skupna blagajna res recept za dolgoročno srečo?
Test razmerja: Je skupna blagajna res recept za dolgoročno srečo?
dominvrt
Portal
Te grmovnice posadite oktobra in spomladi bo vaš vrt poln cvetov
Prenova naj bi stala 12.000 evrov. Nato so se stroški začeli kopičiti
Prenova naj bi stala 12.000 evrov. Nato so se stroški začeli kopičiti
Tako je živela princesa Diana: njen dom je bil vse prej kot običajen
Tako je živela princesa Diana: njen dom je bil vse prej kot običajen
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
okusno
Portal
Kupite enkrat, jejte večkrat: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Idrijski žlikrofi v novi podobi: sodniki MasterChefa so bili navdušeni
Idrijski žlikrofi v novi podobi: sodniki MasterChefa so bili navdušeni
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Jabolko za malico ni vedno dovolj: s tem trikom boste dlje siti
Jabolko za malico ni vedno dovolj: s tem trikom boste dlje siti
voyo
Portal
Strašljive zgodbe
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009