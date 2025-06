Obrambnih pet odstotkov na vrhu dnevnega reda koalicije

Koalicijski trojček se bo na temo višanja obrambnih izdatkov sestal pri premierju Robertu Golobu. Srečanje sledi koalicijskemu nemiru ob nedavno sprejetih zavezah Nata o višanju obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035 in ugotovitvi, da so ta podatek koalicijski partnerji spregledali že v vladnih izhodiščih.