Trojanski virus vdrl v Policijo, na MORS-u napad preprečili

S SI CERTA so nam odgovorili, da naj se z vprašanji obrnemo neposredno na obrambno ministrstvo in Policijo, a se na Policiji že drugi dan na naša vprašanja ne odzovejo.

Omenjeni ministrstvi, Generalno policijsko upravo, Urad za informacijsko varnost in Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost (SI CERT) smo vprašali, ali drži, da sta bili ministrstvi tarči hekerskega napada, v kakšnem obsegu in kako nastalo situacijo rešujejo?

Ministrstvo za obrambo je po naših informacijah napad pravočasno in uspešno prestreglo, zato do vdora v njihov sistem ni prišlo. Kakšna sta obseg in škoda napada na Policiji, še ni znano, saj so se zavili v molk.

Konec avgusta tarča hekerskega napada tudi Uprava za zaščito in reševanje

Medtem po naših informacijah še vedno ni rešen primer kibernetskega napada z izsiljevalskim virusom na Upravo za zaščito in reševanje. Polnega dostopa naj še ne bi vzpostavili.

Na Uradu sicer poteka inšpekcijski nadzor, ki naj bi ugotavljal, koliko je k napadu prispevala malomarnost upravljalcev sistema.

Po naših neuradnih informacijah je kasnejši pregled dnevnikov in podatkov o omrežju pokazal številne ranljivosti. Med drugim naj bi uporabljali zelo šibka gesla, kljub temu da je sistem omogočal dvostopenjsko avtentikacijo, pa te možnosti niso uporabljali. Do okužbe je najverjetneje prišlo prek računalnikov zaposlenih, ki so delali na daljavo.

Poročali smo že, da je bil vodja Sektorja za opazovanje, obveščanje in alarmiranje Boštjan Tavčar, ki je tudi eden od ustanoviteljev Piratske stranke, v času kibernetskega napada na dopustu in da dopusta kljub napadu ni prekinil. Na ministrstvu so pojasnili, da je bil v času napada na dopustu v tujini. Dopust je nato dva dni po dogodku prekinil in se vrnil v službo."Od začetka dogodka je bil ves čas na zvezi z odgovornimi na URSZR," so še sporočili z ministrstva. Na vprašanje, zakaj se z dopusta ni vrnil že prej, niso odgovorili.

So pa zadevo komentirali tudi v Piratski stranki. "Delo na daljavo postaja običajna oblika dela, ki omogoča, da v nujnih primerih delo opravijo tudi na daljavo, celo ko so na dopustu," je zapisal Jasmin Feratović, sekretar Piratske stranke Slovenije. V uredništvu se sprašujemo, kako učinkovito je lahko delo opravljal na daljavo, glede na to, da strežniki zaradi kibernetskega napada niso delovali, poleg tega pa se je, kot je opisano zgoraj, prav delo od doma izkazalo za usodno.