Obrambno ministrstvo sklenilo dogovor za nabavo sistemov zračne obrambe Iris-T

Avgusta letos je bil nato podpisan memorandum o soglasju o skupnem javnem naročanju sistemov zračne obrambe v okviru ESSI (European Sky Shield Initiative Memorandum of Understanding – ESSI MOU), ki predstavlja podlago za vzpostavitev mehanizma skupnega javnega naročanja sistemov zračne obrambe, so pojasnili na ministrstvu.

Po neuradnih informacijah Dela se je Slovenija za nakup dveh sistemov Iris-T dogovorila junija letos, po takratnih informacijah naj bi bila pogodba vredna 200 milijonov evrov. Gre za sistem, ki s tovornjaka izstreljuje rakete z dosegom do 40 kilometrov. Rakete so vodene s sistemom GPS in lahko dosežejo cilje do višine 20.000 metrov.

Po poročanju časnika je Nemčija dva sistema Iris-T poslala v Ukrajino, po podatkih ukrajinskega obrambnega ministrstva pa je učinkovitost raket presegla pričakovanja s stoodstotnim učinkom.