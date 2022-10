Obrambno ministrstvo v nakup letal in helikopterja za gašenje iz zraka

Slovenija je v sklopu te stalne zmogljivosti izrazila še interes za najem dveh amfibijskih letal Airtractor AT-802F Fire Boss, ki bi bil izveden po sistemu "wet lease", torej skupaj s posadko. Ti opciji sta v večinskem deležu sofinancirani s strani Evropske komisije in primarno namenjeni mednarodni pomoči, zato se v tem programu štejeta kot dodatna zmogljivost za primer večjih požarov v Sloveniji, so sporočili.

Za uspešno delovanje bo sicer potrebno izgraditi zmogljivost, in sicer enoto za gašenje požarov iz zraka, izvesti umestitev v sistem zaščite in reševanja, pridobiti in usposobiti ustrezen kader, zagotoviti vzdrževanje in ustrezno bazo za letala, so našteli na obrambnem ministrstvu. Poleg tega bo potrebno izdelati vse načrte za delovanje, po potrebi zagotoviti in dopolniti zakonske/podzakonske podlage za zajemanje vode iz vodnih virov v Sloveniji ter vzletanje in pristajanje letal na ustreznih vodnih površinah v Sloveniji.

Kot osnovno bazo letal bi na ministrstvu določili Letališče Cerklje ob Krki, kar bi omogočalo racionalizacije pri vzdrževanju letal in usposabljanju posadk. V času požarne sezone pa bi bila letala premeščena na letališča bližje območjem z večjo požarno ogroženostjo, kot sta denimo letališči v Divači in Ajdovščini, so dodali.