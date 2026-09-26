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Slovenija

Obrat slovenske zunanje politike: se od Evrope obračamo k Ameriki?

Ljubljana, 26. 09. 2026 07.00 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Logar in Cerar

Delegati so protestno zapuščali dvorano, ko je izraelski premier Netanjahu nagovoril generalno skupščino Združenih narodov, slovenski premier pa se je z njim tudi posebej sestal. Netanjahu se mu je zahvalil z besedami: Veselim se skorajšnjega srečanja v Jeruzalemu. Janša je bil zelo oster tudi do ZN, že pred tem je mimo vednosti predsednice države v Slovenijo povabil Donalda Trumpa. Kakšen obrat je naredila slovenska zunanja politika pod novo vlado, se od Evrope obračamo k Ameriki?

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Odhodi iz dvorane in protesti na ulici, ko je za govorniški oder generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku stopil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ki je nato znova branil vojno v Gazi in v Iranu ter ju označil za boj proti barbarom. Ob robu dogodka pa srečanje slovenskega premierja z izraelskim. Kam je to postavilo Slovenijo na svetovnem zemljevidu? In kaj prinašajo Janševe besede, da svet sicer še vedno potrebuje Združene narode, a da organizacija potrebuje tudi reformo in več doslednosti. Za dosego miru v Ukrajini pa bo po mnenju Janše ključno vlogo igrala Kitajska.

Preberi še Pred govorom Netanjahuja delegati množično zapustili dvorano

V studio oddaje 24UR ZVEČER sta prišla dva nekdanja ministra za zunanje zadeve  – Anže Logar, minister iz časa tretje Janševe vlade in Miro Cerar iz časa vlade Marjana Šarca.

Cerar je povedal, da Janševa poteza v tem trenutku ni najboljša, saj je Izrael trenutno pod veliko in upravičeno kritiko za kršitve mednarodnega prava človekovih pravic, je pa na dolgi rok normalno, da tudi s to državo vzpostavimo diplomatske odnose. "V tem razgretem času, še posebej ker je bila prejšnja vlada ocenjena za najbolj sovražno do Izraela s strani Izraela, je to skok v popolnoma drugo stran, kar našo zunanjo politiko kaže kot zelo neuravnoteženo. Jaz bi bil veliko bolj pomirjen, če bi bil ta prehod bolj postopen in konsenzualen tudi doma, da ne bi bil to, kar počnemo na zunaj, razlog za dodatna trenja in nezdravo vzdušje v Sloveniji, ko se krepijo skrajnosti."

Logar je menii, da ZN imajo v tem trenutku težavo z dvoličnostjo. "V sestavi stalnega telesa, torej ključnih pet držav, je država, ki je začela vojno v Ukrajini, pa kljub temu brez težav, vsaj navidezno, organ še naprej funkcionira."

Tudi Cerar se strinja, da ima mednarodna skupnost marsikje dvojna merila. "A to ne opravičuje tega, da dajemo pretirano pozornost državi, ki ne izpolnjuje nekaterih ključnih meril mednarodnega prava in varstva človekovih pravic. Čas za tesno sodelovanje z Izraelom je slab. Seveda gre tudi za neko strateško povezovanje z ZDA v ozadju, za nek neposreden kontakt močnejših stikov s to državo, kjer pa se morda preveč pozablja na našo pozicijo znotraj Evropske unije."

Logar poudarja, da mora biti fokus Slovenije v Evropski uniji. "Moj fokus je morda še nekoliko ožji. Pravim, da smo države, ki imamo skupni interes in podobno gledamo na svet, države srednje Evrope. Zato je bil moj prvi mednarodni obisk na Češko z željo, da se ta del srednje Evrope močneje poveže, ker imamo toliko komparativnih prednosti in stičnih točk tudi v odnosu do ostalih večjih držav na ravni EU. V tej smeri bi moral biti fokus."

Logar tudi meni, da je bil Janša v predvolilni kampanji zelo jasen glede odnosa do Izraela in ostaja zvest temu, kar so volivci podprli na volitvah. "Moj pogled na to je rahlo drugačen, sam osebno ne bi podprl selitve veleposlaništva v Jeruzalem v tej fazi, ko ni nobenega razloga, dokler se ne doseže nek trajen in pravičen mir in v tem pogledu ne vidim nekih iniciativ v tej smeri in mislim, da ni pravi čas za to."

 

Logar in Cerar sta govorila tudi o Janševem vabilu Trumpa v Slovenijo. Kaj vse sta še povedala, si oglejte v zgornjem videoposnetku!

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