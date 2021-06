Obravnava v zadevi razžalitve novinark preklicana, Janša dvomi v sodni senat

Kot je strankam v postopku sporočila sodnica Alenka Jazbinšek Žgank, je glavna obravnava preklicana, "ker je obramba vložila predlog za delegacijo pristojnosti zaradi dvoma v nepristranskost sodnega senata".

Na to se je na Facebooku ostro odzvala novinarka Šetinc Paškova: "Le zakaj mu ni všeč sodni senat? Ker v njem ni nikogar iz stranke SDS? Ali ker je senat izločil večino novih dokazov in zaslišanja prič, poslancev Branka Grimsa in Branka Simonoviča ter menda velikega medijskega analitika in poznavalca Borisa Tomažiča?" Njeno mnenje sicer je, da gre za zavlačevanje in strategijo zastaranja kazenske zadeve. "Bo sodišče tej taktiki poslušno sledilo? Ali pa razmišljalo tudi o tem, da nama z Evgenijo na tak način sodišče začenja kršiti pravico do pravičnega sojenja, ker se zna zgoditi, da zadeva zastara," je še zapisala Šetinc Paškova, ki se sprašuje tudi, ali se bodo zaradi tega "res morali srečati na Evropskem sodišču za človekove pravice".