Obravnave o Adrii Airways konec po 15 minutah, spor bodo reševali po mirni poti

Poslanka Socialnih demokratov je v okviru parlamentarne komisije preiskovala okoliščine, malverzacije, ki so naposled dokončno pokončale Adrio. Poslovna domišljija nemškega sklada in njihovih menedžerjev je bila, tako pravi poslanka Meira Hot, takorekoč neskončna.

Da je politika storila strašansko napako, prodala Adrio nekomu, ki je v Slovenijo očitno prišel le z namenom, da družbo izčrpa do konca, pa danes ugotavlja politika. "Jaz bi si predvsem želela, da pride do nekega epiloga, ki bo v prid delavkam in delavcem, ki so celo življenje posvetili Adrii Airways," je poudarila poslanka SD Meira Hot .

Tokrat pa je, podobno kot že pred meseci, brez komentarja mimo kamer odšel odvetnik zadnjih dveh šefov propadle Adrie. Nič bolj zgovoren ni bil niti odvetnik stečajnega upravitelja. "Postopek je prekinjen, ker se bomo poskusili dogovoriti. To je vse, no," je le dejal.

"Šest letal v lasti Adrie Airways so prodali neznanemu lastniku iz Kajmanskih otokov, nato pa ta letala še nekaj let dajali v najem Adrii. In v bistvu zabili še zadnji žebelj, zanimivo je bilo pa tudi to, da takoj po prevzemu, kupili so jo za 100.000 evrov, tega ne smemo pozabiti, je Adria Airways z novimi lastniki sklenila pogodbe o poslovnem svetovanju za 100, 150, 70 tisoč evrov na mesec. In to je trajalo vsaj tri leta, v približni vrednosti tri milijone in 600.000 evrov."

Spomnimo, nemški sklad K4 Invest je družbo prevzel v času Cerarjeve vlade, napovedovali pa so revolucijo, obljubljali preporod. Obljube pa so ostale prazne kot tudi računi in celo trezor, od koder naj bi tik pred prihodom stečajnega upravitelja izginilo še zadnjih nekaj tisoč evrov rezerve, shranjene za nepredvidene stroške posadk nekdaj uglednega nacionalnega prevoznika.