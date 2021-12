V njegovih rokah je v zadnjih 40 letih na svet prijokalo več kot 15.000 Slovenk in Slovencev. Vse več porodnic, ki ga zadnja leta obišče, mu tako pove, da so bile rojene z njegovo pomočjo. Gotovo ste že uganili, da je Obraz zdravništva, projekta Zdravniške zbornice, tokrat Aleksander Merlo, ginekolog in porodničar ter dolgoletni direktor Porodnišnice Postojna.