Obraz zdravništva ginekolog in porodničar Miha Lučovnik

Pokličejo ga pri najbolj zahtevnih porodih, ko so zapleti, ko se je treba odločati, reševati. "Največja nagrada je, ko na svet prijoka zdrav otrok in ko je dobro tudi mama," pravi. Žene ga želja biti vedno boljši, ponosen je, ko lahko dela v timih z veliko znanja in izkušenj. Že skoraj 30 let se ukvarja z jogo, malce po naključju jo je začel voditi tudi za nosečnice. Pred svetovnim dnevom ginekologije je tokratni obraz zdravništva projekta Zdravniške zbornice porodničar Miha Lučovnik.