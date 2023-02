Obrazi nevidnih in spregledanih žensk: kako izgleda dan Aleksandre Došenović?

Bi znali povedati ime dostavljavca ali pa ga opisati, če bi vas to prosil? Ali pa, bi znali to storiti za trgovko, kjer vedno kupujete? Mankica Kranjec je fotografinja, ki je v ospredje postavila ženske, ki jih vsak dan srečujemo, a so v resnici nevidne in spregledane. 10 takšnih obrazov lahko vidite v prestolnici v Galeriji fotografija na Levstikovem trgu. Med njimi tudi dostavljavko pri Woltu Aleksandro Došenović. Tokrat pa smo za njeno predstavitev objektiv fotoaparata zamenjali z objektivom kamere.