Obrazi vojne, dobrote in orkestra

Spoznamo se v petek, 1. julija, opoldne na žgočem soncu v bližini SNG Opera in balet Ljubljana, kjer je Živa zaposlena. Živa Ploj Peršuh tudi umetniška vodja Slovenskega nacionalnega mladinskega koncerta, skupaj z možem Tomom Peršuhom, glasbenim producentom, pripoveduje, da se je vse začelo na običaji družinski večer, ko sta na televizorju videla posnetke porušene glasbene akademije v Ukrajini, kjer so vsak dan vadili, se učili in igrali perspektivni mladi. Prav takšni kot jih pri nas poučuje Živa. Stopila je v kontakt z dirigentko ukrajinskega mladinskega orkestra Oksano Liniv z vprašanjem, kako naj pomagajo, Oksana pa je prosila, naj jim pomagajo iz države spraviti čim več mladih glasbenikom.

Tomo je poklical svojega znanca iz Maribora, humanitarca Uroša Dokla, ki ima leta izkušenj z begunskimi otroki iz kriznih žarišč Bližnjega vzhoda. Takoj je bil za, Mestna občina Ljubljana pa je brez pomislekov odstopila dva avtobusa, štiri šoferje in priskrbela prve začasne namestitve. V petek, 5. marca, se je slovenska humanitarna odprava podala na 800 kilometrov dolgo pot.

"Zdaj so na varnem, igrajo, nazaj so dobili dušo," se prve vaje ukrajinskih glasbenikov na slovenskih tleh spominja Tomo Peršuh. "Simfonični orkester ima ponavadi določeno zasedbo, mi smo to zasedbo povečali, raztegnili in skratka prilagodili, kolikor se je le dalo, zato da ima vsak od njih možnost nastopiti, vsak od njih iti na potovanje. Če ne zmore več kot dva tona, pa bo igral dva tona, vključenost, inkluzivnost je ta, ki je prvo vodilo v tem celotnem integracijskem procesu," pove Živa Peršuh Ploj.

To, kar počneta Živa in Tomo, namreč ni evakuacija, to niso samo begunci, pač pa je integracija. Celostna obravnava mladih, ki jih povezuje glasba. Ljubljana ni samo mesto, kjer na varnem čakajo, da bo vojne konec, temveč kraj, kjer se učijo glasbe ... življenja. Veselijo jih enake stvari in pestijo enake tegobe kot vrstnike v Sloveniji. Le da v njihovi domovini vlada kaos.

Spoznali boste mlade ukrajinske glasbenike in njihove zgodbe, zgodbe o tragičnih usodah civilistov, ki so zaradi plemenitih ljudi dobile upanje, novo poglavje, perspektivo, prihodnost.