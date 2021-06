Obrazna joga: Rešitev za napeto in gladko kožo brez gub!

Kaj moramo vedeti oobrazni jogi?

Pri reševanju »težav« z naravnimi metodami, se moramo zavedati, da takšni postopki trajajo nekoliko dlje in je vanje potrebno vložiti več truda in potrpežljivosti, da pridemo do želenih rezultatov. Pa vendar, z rednim treningom obraznih mišic lahko dosežemo dober pretok krvi, gladko kožo, polne ustnice, napeta lica in manj gub na področju okrog oči.

Za najhitreje opazne rezultate je nujno, da vaje izvajate vsaj 3 do 5-krat tedensko. Za obrazno jogo si v dnevu rezervirajte 10-20 minut, a ne skrbite, saj jo lahko izvajate med kuhanjem kosila, na poti v službo ali med popoldanskim počitkom.

Kako začeti?

Pri nekaterih vajah obrazne joge si lahko pomagate tudi s prsti, zato poskrbite, da so vaše roke pred dotikanjem obraza čiste.

1. Predel okrog oči

Na sence položite prste, oči hitro odpirajte in zapirajte. To vajo ponovite večkrat, s tem boste izboljšali tonus okrog oči.

2. Vrat in ustnice

Za smejalne gubice okrog ust in upadlo kožo na vratu boste najlažje poskrbeli s preprosto vajo: Glavo nagnite nazaj, ustnice rahlo našobite in jih potisnite naprej. Naredite več ponovitev in zadržite 10 sekund.

3. Zgladite čelo

Tanke linije in gube na čelu so en prvih vidnih znakov staranja na obrazu. Namrščite se in visoko dvignite obrvi. Pri tem oči odprite na široko in večkrat ponovite vajo.

4. »Oponašanje ribe«

Se tudi vam zdi, da vaša zgornja ustnica z leti postaja vse tanjša in manj opazna? Najučinkovitejša vaja je »oponašanje ribe«, ki pa se izvaja takole: stisnite ustnice, ličnice »vsrkajte« navznoter in položaj zadržite vsaj 10 sekund. Naredite nekaj ponovitev in pozdravite mladosten in svež videz.