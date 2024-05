Obrazna joga: Rešitev za napeto in gladko kožo brez gub!

Gube, tanke linije, povešena koža, koža brez volumna, pigmentni madeži in temni kolobarji pod očmi. To je le nekaj težav, s katerimi se srečujejo ženske hitro po začetku procesa staranja.

Med vsemi metodami, ki obljubljajo mladosten videz in napeto kožo, je najmanj poznana prav obrazna joga. Seveda je enostavneje oditi na botoks, malenkost potrpeti in globoko seči v denarnico, vendar je obrazna joga manj boleč, naraven in predvsem ugoden postopek. Kaj moramo vedeti o obrazni jogi? Pri reševanju težav z naravnimi metodami, se moramo zavedati, da takšni postopki trajajo nekoliko dlje in je vanje potrebno vložiti več truda in potrpežljivosti, da pridemo do želenih rezultatov. Pa vendar, z rednim treningom obraznih mišic lahko dosežemo dober pretok krvi, gladko kožo, polne ustnice, napeta lica in manj gub na področju okrog oči. Za najhitreje opazne rezultate je nujno, da vaje izvajate vsaj 3 do 5-krat tedensko. Za obrazno jogo si v dnevu rezervirajte 10-20 minut, a ne skrbite, saj jo lahko izvajate med kuhanjem kosila, na poti v službo ali med popoldanskim počitkom.

Kako začeti? Pri nekaterih vajah obrazne joge si lahko pomagate tudi s prsti, zato poskrbite, da so vaše roke pred dotikanjem obraza čiste. 1. Predel okrog oči Na sence položite prste, oči hitro odpirajte in zapirajte. To vajo ponovite večkrat, s tem boste izboljšali tonus okrog oči. 2. Vrat in ustnice Za smejalne gubice okrog ust in upadlo kožo na vratu boste najlažje poskrbeli s preprosto vajo: Glavo nagnite nazaj, ustnice rahlo našobite in jih potisnite naprej. Naredite več ponovitev in zadržite 10 sekund. 3. Zgladite čelo Tanke linije in gube na čelu so en prvih vidnih znakov staranja na obrazu. Namrščite se in visoko dvignite obrvi. Pri tem oči odprite na široko in večkrat ponovite vajo. 4. "Oponašanje ribe" Se tudi vam zdi, da vaša zgornja ustnica z leti postaja vse tanjša in manj opazna? Najučinkovitejša vaja je oponašanje ribe, ki pa se izvaja takole: stisnite ustnice, ličnice "vsrkajte" navznoter in položaj zadržite vsaj 10 sekund. Naredite nekaj ponovitev in pozdravite mladosten in svež videz.

Nega kože, ki ni le nega kože? Če želite do mladostnejšega videza priti po naravni in zdravi poti, je potrebno paziti tudi na prehrano . Ja, tako je. Nega kože se začne odznotraj. V svoj jedilnik vključite ribe, jabolka, zeleno in lanena semena, saj veljajo za živila z omega 3 maščobnimi kislinami, ki odlično vplivajo na kožo. Koža potrebuje tudi vlaženje K obrazni jogi in primerni prehrani se odlično poda še naravna in klinično testirana krema proti gubicam s hialuronsko kislino. Krema Lux-Factor 4D Hyaluron vsebuje le 100 % varen hialuron evropskega izvora, ki je dermatološko potrjen. Zato je krema primerna za vse tipe kože in ne povzroča alergijskih reakcij.

Zakaj je vlaženje kože nujno potrebno? Hialuronska kislina, ki je naravna sestavina človeškega telesa, se z leti vedno hitreje razkraja. S tem koža izgublja prožnost in volumen, ki daje videz utrujene in postarane kože. Z nanosom hialuronske kisline na kožo, lahko zapolnimo gubice in linije, koži pa povrnemo svežino . Nanos 2-krat dnevno bo do optimalnih rezultatov pripeljal že v 2-4 tednih uporabe. V Lux-Factor 4D Hyaluron kremo proti gubicam smo dodali le naravne in skrbno izbrane sestavine, vključili smo pa tudi četrto dimenzijo (4D), ki deluje od znotraj navzven in kožo trajno zgladi. Zaradi lahke teksture pa je krema 4D Hyaluron tudi odlična podlaga za dolgo obstojen make-up.

