Preobremenjena proga med Divačo in Koprom, a levega tira še nekaj let ne bo

Ko bodo leta 2026 po trasi drugega tira zapeljale prve vlakovne kompozicije, se bo začela graditev vzporednega, levega tira, tako da bo nova proga med Divačo in Koprom dvotirna. Končana naj bi bila do leta 2030. Spet obljuba političnega vrha, čeprav postopki tečejo zelo počasi. To pa vse bolj jezi tiste, ki živijo ob obstoječi, dotrajani progi, po kateri se vsak dan pelje več kot 100 vlakovnih kompozicij. Šele ko bo nova trasa dvotirna, bodo obstoječo lahko ukinili. Je to res le vprašanje nekaj let?