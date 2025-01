Obremenjeni oddelki: pacienti nameščeni kar sredi urgence

Ne le v Ljubljani in Murski Soboti, tudi v Mariboru je urgenca nabito polna. Prostih postelj na posameznih oddelkih skoraj ni več. Zato druge rešitve, kot da paciente, ki čakajo na hospitalizacijo, namestijo na začasne postelje kar sredi urgence, praktično nimajo. In veliko je takih, ki tam ostanejo čez noč. Predstojnik urgence pa se boji, da se bodo ure in dnevi čakanja zgolj še daljšali. Z gnečo, predvsem na račun viroz in gripe, pa se srečujejo tudi v ambulantah družinske medicine.