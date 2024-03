Obrezali najstarejšo trto na svetu: 'Njeno življenje je še kako živo'

Tako kot se za najstarejšo trto na svetu spodobi, je tudi njen rez nekaj posebnega. Odraža ljubezen in ponos do te edinstvene trte. Tudi letos je dogodek pospremilo veliko ljudi, rez pa je znova opravil skrbnik. "Rez najstarejše trte je uvertura, vstop v novo vegetacijsko obdobje. Veseli smo, ker trta s temi rozgami, ki jih vsako leto da, kaže, da je njeno življenje še kako živo, če uporabim ta izrez," je pojasnil skrbnik najstarejše trte Stane Kocutar.

In kot je dodala 13. mariborska vinska kraljica Maruša Mukenauer: "Naša trta je res v zelo dobri kondiciji in zahvala gre predvsem gospodu Kocutarju in vsem, ki skrbijo za naš Lent in našo trto."

Dobiti v poklon cepič je velika čast, podelijo jih pet. Dva sta ostala v Sloveniji, v Kamnici in Središču ob Dravi, trije pa gredo na Češko, Madžarsko in na Iberski polotok. "Cepič gre v regijo Baskijo, kjer že komaj čakajo, da dobijo to trto, da jo bodo posadili in dobili naslednike," je dejal nekdanji slovenski veleposlanik v Madridu Aljaž Gosnar.

Potomke Guinnessove rekorderke je moč najti na različnih koncih sveta. Vsepovsod, kjer uspeva, najdemo potomko naše trte, je pojasnil Kocutar. "Od Avstralije do Japonske, pa potem od Portugalske do Črne gore."

Z današnjimi so po Sloveniji poklonili že 150 potomk, v tujino pa 102.