Obrezali najstarejšo trto na svetu

Trta na mariborskem Lentu, najstarejša na svetu, je obrezana, njene cepiče pa so tudi letos podarili izbranim partnerskim mestom in državam: Avstriji, Hrvaški in Luksemburgu. Gre za tradicionalni obred, ki simbolično naznanja začetek nove vinogradniške sezone. Trto, ki je vpisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, je oskbrnik letos obrezal že pred današnjim slavnostnim rezom. Sodeč po videnem, uspešno, pravi njen varuh.