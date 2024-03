Župan: Pri vzpostavitvi azilnega centra ne bomo sodelovali, infrastrukture ni

Na mejnem prehodu Slovenska vas so krajani danes protestirali proti umestitvi azilnega doma na območje nekdanjega mejnega prehoda Obrežje. Na mirnem opozorilnem protestu, ki sta ga na zahtevo krajanov organizirali krajevni skupnosti Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem, se je po besedah župana zbralo okoli 1000 ljudi.

Zjutraj so se tako na Obrežju zbrali domačini, ki odločitvi vlade nasprotujejo. S seboj so prinesli transparente, s katerimi so sporočali, da si azilnega doma v njihovi okolici ne želijo. Mejnega prehoda niso zaprli, so se pa z zastavami in plakati sprehodili ob cesti, zato je bila pred mejnim prehodom nekaj časa zaprta regionalna cesta Slovenska vas - Mokrice, nastal je tudi zastoj. Protesti se je začel ob 8.30, bil je prijavljen, potekal pa je mirno in brez incidentov, je dejal župan Brežic Ivan Molan, ki se je protesta tudi udeležil. "Protest je resna napoved in opozorilo, da ljudje na tem koncu enostavno nismo pripravljeni sprejeti vsega, kar nam vsiljuje vlada," je poudaril. Dodal je, da organizatorji načrtujejo protest tudi prihodnjo soboto.

V vabilu, ki so ga objavili na družbenem omrežju Facebook, so organizatorji sicer zapisali, da je vzpostavitev azilnega centra na območju, ki je že obremenjeno s potniškim in tovornim prometom, nedopustno. Infrastruktura in objekti pa da so zgrajeni za carinske in špedicijske postopke, ne pa za nastanitvene namene. Azilnemu domu na Obrežju sicer nasprotujejo Občina Brežice, brežiški občinski svet in krajevne skupnosti, je dejal Molan. Občinski svet je sprejel tudi sklep, ki izdajo vseh soglasij o umestitvi novih objektov za potrebe azilnega centra ali registracijskega centra veže na obvezno razpravo in soglasje občinskega sveta. "V občini jasno sporočamo, da pri vzpostavitvi azilnega centra nismo pripravljeni sodelovati v nobenem primeru," je dodal. Ponovil je, da je Občina Brežice na področju migracij "daleč najbolj obremenjena", v dveh mesecih je po njegovih besedah občino prečkalo 4600 migrantov.

V načrtu je registracijski center, kjer bodo migrante preverili, tam pa bodo deležni tudi nujne oskrbe. "Na to ljudje pristajamo, ker smo zelo humanitarni in humani, ne moremo pa pristati na to, da se bo v Občini Brežice reševala celotna problematika azilnih domov in migracij cele Evrope in cele Slovenije," je še povedal Molan. Dodal je, da so se z občutnim porastom števila migrantov soočali že leta 2015 v času begunske krize. "Upam, da je današnji shod resno opozorilo vladi, da razmisli, kaj dela," je v nagovoru domačinom dejal Molan in politiko pozval k spremembi azilnega zakona na evropski ravni.