Obrnimo otroški svet na bolje

Eurospinova Zapestnica čustev je več kot le prikupen otroški modni dodatek. Je čudovit pripomoček za čustveno vzgojo otrok, s katerim boste lahko otrokom pomagali prepoznati čustva in jih skozi pogovor naučili primernih odzivov nanje. Z zapestnico lahko otrok na preprost način pokaže, kako se počuti. Obrne jo na stran s prijetnimi ali z neprijetnimi čustvi ter omogoči, da ga prijatelji, starši, sošolci in učitelji bolje razumejo . "Zapestnica čustev je dober pripomoček otroku in staršu za prepoznavanje, kako se otrok ali starši počutijo, za sprejemanje in normaliziranje vseh čustvenih stanj, za prepoznavanje, kdaj oseba potrebuje čas in prostor, da se pomiri, hkrati pa zapestnica predstavlja odličen pripomoček za pogovor in učenje ustreznih načinov odzivanja, ko doživljamo prijetna ali neprijetna čustva," je povedala Špela Reš , psihologinja, TA-psihoterapevtka, ki je poskrbela za strokovno vsebino projekta.

V ZPMS redno izvajajo dobrodelno-izobraževalne programe, kot so: Bralna značka, Otroški parlamenti, Tom telefon, Pomežik soncu, Eno srce in številni drugi. Pogosto sodelujejo tudi z Eurospinom, ker s skupnimi močmi olajšajo finančne stiske prenekatere družine. "Vsako leto znova nas navdušita inovativnost in motivacija zaposlenih v Eurospinu. Ponosni smo, da so naš partner, in z veseljem se odzovemo njihovemu vsakoletnemu povabilu. Zapestnica čustev je imenitna ideja," je poudarila Breda Krašna , generalna sekretarka ZPMS.

Pomembno je, da se pogosteje pogovarjamo o čustvovanju otrok in mladostnikov, še posebej v popandemičnem času, ki je povzročilo prenekatere stiske. Natalija Pagon , vodja marketinga v podjetju Eurospin Eko, d. o. o., je dodala: "Z dobrodelno kampanjo želimo prvenstveno zbrati sredstva za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin. Hkrati se v podjetju zavedamo svoje družbene odgovornosti, zato vnašamo tudi izobraževalno komponento. Oblikovali smo osem čustvenčkov, ki so sestavni del Zapestnice čustev, s katero želimo v praksi prispevati k boljšemu razumevanju, prepoznavanju in izražanju čustev ter tako pozitivno vplivati na razvoj čustvene inteligence otrok." V letošnji dobrodelni kampanji sodeluje tudi Vrtec Galjevica, v katerem bodo zapestnico praktično preizkusili. "Projekt se nam je zdel zelo zanimiv, saj v našem vrtcu veliko pozornost namenjamo prepoznavanju, izražanju in obvladovanju čustev, zato verjamemo, da se bo eksperiment zapestnice v praksi izkazal za uspešnega," je dodala Barbara Novinec , ravnateljica Vrtca Galjevica.

20 LET EUROSPINA V SLOVENIJI

V letu 2024 mineva 20 let, odkar je Eurospin vstopil v slovenski prostor. Nekdaj obrobni diskontni trgovec danes vse bolj pridobiva na vidnosti, veljavi in na ugledu. V podjetju nikakor ne počivajo na lovorikah in bodo v tem letu odprli že 59. trgovino v državi. Zaposlujejo več kot 800 ljudi, ki jim zagotavljajo redno in stabilno zaposlitev z več kot konkurenčnim plačilom. Številna priznanja kakovosti, kot so: produkt leta, Best Buy Award, zlata priznanja pekovskih izdelkov in odlična kakovost, pa dokazujejo, da na Eurospinovih policah ne domujejo le nizke cene, ampak tudi vrhunska kakovost.

O ZVEZI PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE (ZPMS)

Zveza prijateljev mladine Slovenije je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija. V letu 2023 so zaznamovali 70. obletnico delovanja. S svojimi socialnovarstvenimi in humanitarnimi programi zagotavljajo finančno, materialno in psihosocialno pomoč otrokom in družinam v stiski, z odličnimi izobraževalnimi in s podpornimi programi zagotavljajo kakovostno preživljanje prostega časa, letovanja in zimovanja, spodbujajo raziskovanje in umetniško ustvarjanje, participacijo otrok, s programi zagovorništva pa sodelujejo pri pripravi dokumentov, zakonskih aktov in kampanj ter pri informiranju javnosti o aktualnih temah na področju otrok, mladostnikov in družine.