Na Koseškem bajerju ponovno obročkali mlade labode

V ljubljanskih Kosezah letos odrašča šest labodjih mladičev. To, da so vsi preživeli otroštvo kaže, da so ljudje z njimi tam zelo prijazni in so jih pustili živeti v miru. Predstavniki Slovenskega centra za obročkanje ptic pa so labode lovili in jih obročkali. Obročki, ki jih labodi dobijo na nogo, namreč pomagajo strokovnjakom razumeti njihove navade. Običajni ljudje pa smo se naučili marsikaj novega.