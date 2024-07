Obroki dražji, število ponudnikov upada: ministrstvo želi razširiti ponudbo

Pod tip B pa je ministrstvo uvrstilo javne zavode, srednje šole, dijaške in študentske domove, bolnišnice, domove za ostarele ter akreditirane visokošolske zavode, ki imajo v svojih prostorih lastno kuhinjo in v njih sami pripravljajo in ponujajo hrano. Ponudniki tipa B se bodo po navedbah ministrstva ob uvedbi sprememb lažje prijavili na razpis.

Z novim razpisom bo ministrstvo ponudnike razdelilo na dva tipa. Ponudniki tipa A so denimo tradicionalne samostojne restavracije in gostilne, samopostrežne restavracije, okrepčevalnice, gostišča, turistične kmetije ter začasni gostinski obrati, ki se bodo na razpis še vedno lahko prijavili na isti način, kot so se do zdaj.

Na ministrstvu zato vse javne zavode pozivajo, naj pregledajo razpis in razmislijo, kako bi lahko v prihodnosti ponujali alternativno rešitev bolj dostopne in bolj zdrave hrane.

Dan Juvan je v izjavi za medije pojasnil, da so se v zadnjih obdobjih obroki za študente bistveno podražili, število ponudnikov pa je bistveno upadlo. "Prvi cilj razpisa je povečati dostopnost študentskih bonov, drugi je spodbuditi bolj zdravo prehranjevanje med študenti, to pomeni bolj zdravo ponudbo med ponudniki, tretji pa je omogočiti javnim zavodom in fakultetam, ki bi se prijavile s svojimi lastnimi kuhinjami, poenostavljen postopek prijave na razpis, ker morajo izpolnjevati samo vstopne pogoje, ne pa tudi posebnih pogojev," je povedal.

S klasifikacijo želijo na ministrstvu spodbuditi in v sistem študentske hrane vključiti javne ponudnike, ki v javnem interesu zagotavljajo zdravo in dostopno prehrano. Vsi ponudniki, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo izpolnjevati vstopne pogoje javnega razpisa, ne glede na to, ali se uvrščajo v tip A ali v tip B.

Ena od bistvenih novosti razpisa je tudi, da bodo morali ponudniki zagotavljati vsaj dve različni študentski kosili na dan, od tega bo moralo biti eno brezmesno. Isto brezmesno študentsko kosilo se bo lahko v tednu ponovilo večkrat, bo pa moral ponudnik zagotavljati vsaj dve različni brezmesni kosili na teden oziroma sorazmerni delež brezmesnih študentskih kosil v primeru, da prehrano nudi manj kot pet dni na teden.

V novem razpisu bo jasneje definirana tudi definicija hitre prehrane in uravnoteženega brezmesnega obroka.

Sprememba točkovanja

Ministrstvo je ravno tako spremenilo točkovanje ponudbe na način, da je to bolj ugodno za ponudnike, ki ponujajo cenovno bolj ugodna študentska kosila. Točkovanje so spremenili glede na vsa merila, ki jih določa javni razpis. Največje število točk, ki jih lahko doseže ponudnik, je 156 za fizični gostinski obrat oziroma 134 za dostavo. Temu so prilagodili tudi minimalen prag za vstop ponudnikov v razpis, saj bodo morali izbrani ponudniki doseči vsaj 56 točk za fizičen gostinski obrat oziroma 50 točk za dostavo, s čimer na ministrstvu dvigujejo prag ustreznosti.

Na ministrstvu so povišali točke za ponudnike, ki ponujajo brezglutensko prehrano in imajo ustrezen veljaven certifikat, ki ni starejši od šestih mesecev. Omogočili so tudi, da lahko študentsko prehrano ponujajo gostinski obrati, ki so odprti manj kot pet dni na teden in manj kot štiri ure na dan, a morajo v tem primeru študentsko prehrano zagotavljati celoten odpiralni čas.

Razpis novosti uvaja tudi na področju trajnosti. V primeru, da ponudnik zagotavlja jedilnico z mizami in stoli ter ponuja hrano brez embalaže, namreč pridobi dodatne točke, s čimer se "spodbuja trajnostni in zdrav način prehranjevanja". Na ministrstvu so več točk smo namenili pogojem in kriterijem, ki spodbujajo zdravo prehrano, med katerimi ministrstvo izpostavlja certifikat NIJZ Prava izbira. Dodatne točke lahko dobijo tisti ponudniki, ki ponujajo več kot dve brezmesni študentski kosili na teden.

Juvan je povedal še, da je ponudnike hitre prehrane iz razpisa nemogoče izločiti, saj se na vsakokratni razpis zelo hitro prilagodijo. Poudaril je, da na ministrstvu iščejo ravnotežje med zdravo prehrano in dostopnostjo. "Mislim, da smo temu v največji možni meri zadostili, nismo pa razpisa tako zelo zaostrili, da bi ponudniki izpadali iz sistema," je prepričan.