Obrtna zbornica poziva k takojšnjemu sprejetju ukrepa čakanja na delo

Na seji Upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije (OZS) so članice in člani obravnavali ukrepe za pomoč gospodarstvu v času energetske draginje. Zaradi upada naročil in visokih cen energentov so ponovno izpostavili zahtevo, da se nemudoma sprejme ukrep čakanja na delo.

Prizadevanja zbornice je predstavil predsednik OZS Blaž Cvar. "V pripravi je interventni Zakon o skrajšanem delovnem času, kar je bila pobuda naše zbornice. Zahtevamo pa, da se sprejme ukrep čakanja na delo, po vzoru Nemčije, in ne le ukrep skrajšanega delovnega časa. S tem ukrepom, ki naj bo zgolj izhod v sili, bomo uspeli ohraniti delovna mesta, saj so se številna podjetja v tem času znašla v stiski," je poudaril.

Podpredsednik OZS in predsednik OOZ Celje Peter Pišek pa je izpostavil, da obrtniki in podjetniki nikakor ne smejo pristati na dodatne obremenitve. "Dovolj imamo napadanja gospodarstva in obremenitev gospodarstva. To moramo povedati tudi predsedniku vlade. Smo za to, da država razbremeni stroške dela in da lahko damo več delavcem. Dodatne obremenitve gospodarstva pa niso usklajene z nami, predstavniki gospodarstva. Tisti, ki to govorijo, so izgubili kompas," je bil jasen.