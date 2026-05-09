Obrtna zbornica za nočna delovišča: 'Prometni kaos epskih razsežnosti'

47-krat je od začetka marca počilo na območju delovne zapore na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim. Zato je ključno vprašanje – so delovišča na slovenskih avtocestah sploh dovolj varna in ali so zoženja preozka?

Kot pravijo na Obrtno-podjetniški zbornici, vlada na slovenskih avtocestah prometni kaos epskih razsežnosti.

"Varnost so življenja, pretočnost je denar. In seveda tukaj zdaj v tem momentu nič ne igra, nič ne špila. Dars si nikoli ne bi smel dovoliti, da je odprl toliko investicij na primorki, na gorenjki, na dolenjki, na štajerki in seveda s tem povzročil veliko gospodarsko škodo cestnemu transportu, našemu in evropskemu," pravi Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri OZS.

Ministrica v odhajanju Alenka Bratušek se je v petek sestala z ministrstvom za infrastrukturo, Darsom in notranjim ministrstvom ter jih pozvala, naj pripravijo poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah.

Dars se danes na naše klice ni odzval, so pa pasove takole komentirali v naši ponedeljkovi večerni oddaji: "Prometni pasovi so v skladu s pravilnikom. Strinjamo se seveda, da so ozki. Ozki so pa izključno zato, ker nimamo dovolj prostora, da bi bili širši. Namreč po pravilniku je prehitevalni pas minimalno 2,30 metra, vozni pas minimalno 3 metre," je dejal Zvonko Zavasnik.