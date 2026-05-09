Slovenija

Obrtna zbornica za nočna delovišča: 'Prometni kaos epskih razsežnosti'

Ljubljana, 09. 05. 2026 19.29 pred 51 minutami 2 min branja 42

Avtor:
Leja Hrovat U.Z.
Delovna zapora pri Postojni

Slovenskemu avtocestnemu križu grozi prometni kolaps, opozarjajo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ob zastojih na voznike preži tudi velika nevarnost nesreč. Na štajerski in primorski avtocesti so zoženja in delovišča v zadnjih tednih postali stalnica, po dveh hudih nesrečah pri Postojni so od četrtka na terenu prometni inšpektorji. Zastoji ob delovnih zaporah pa povzročajo težave tudi lokalnim prebivalcem, saj spletni zemljevidi promet usmerjajo po lokalnih cestah. Ministrica Bratuškova zahteva poročilo in napoveduje nadzore, iz gospodarstva pa opozarjajo, da pred začetkom poletne sezone in povečanim tranzitom skozi Slovenijo časa za napake ni več.

47-krat je od začetka marca počilo na območju delovne zapore na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim. Zato je ključno vprašanje – so delovišča na slovenskih avtocestah sploh dovolj varna in ali so zoženja preozka?

Kot pravijo na Obrtno-podjetniški zbornici, vlada na slovenskih avtocestah prometni kaos epskih razsežnosti.

"Varnost so življenja, pretočnost je denar. In seveda tukaj zdaj v tem momentu nič ne igra, nič ne špila. Dars si nikoli ne bi smel dovoliti, da je odprl toliko investicij na primorki, na gorenjki, na dolenjki, na štajerki in seveda s tem povzročil veliko gospodarsko škodo cestnemu transportu, našemu in evropskemu," pravi Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri OZS.

Ministrica v odhajanju Alenka Bratušek se je v petek sestala z ministrstvom za infrastrukturo, Darsom in notranjim ministrstvom ter jih pozvala, naj pripravijo poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah.

Dars se danes na naše klice ni odzval, so pa pasove takole komentirali v naši ponedeljkovi večerni oddaji: "Prometni pasovi so v skladu s pravilnikom. Strinjamo se seveda, da so ozki. Ozki so pa izključno zato, ker nimamo dovolj prostora, da bi bili širši. Namreč po pravilniku je prehitevalni pas minimalno 2,30 metra, vozni pas minimalno 3 metre," je dejal Zvonko Zavasnik.

Preberi še Širina zožanih pasov pod drobnogledom inšpekcije

Delovišče pri Postojni je le eno izmed mnogih, kjer bodo inšpektorji v prihodnjih dneh preverjali prometno varnost in ustreznost zapor, prihodnji teden pa pripravili poročilo.

Kot smo izvedeli, so bili inšpektorji na delu že v četrtek in v petek. Preverjali so stanje ob zaporah pri Postojni in na Rebernicah. V prihodnjih dneh bodo merili širine zoženih pasov ob zaporah na več odsekih, tako pri Postojni kot na Kozini, v Domžalah in Krtini ter prihodnji teden v Slovenski Bistrici.

"Vsak dan, vsak dan. Utesnjen občutek. Tovorno vozilo se ti približa, ti se nimaš kam umakniti. /.../ Pa bomo rekli, še damo odpustek zastoju, ampak življenju pa ne. Če eno življenje gre, ne moremo nobenemu odpustiti," še pravi Pišek.

Na Obrtno-podjetniški zbornici med drugim pričakujejo omejitev sočasnih zapor in več del v nočnem času. Zahtevajo tudi učinkovitejši prometni režim ter krizno upravljanje in opozarjajo, da mora Dars nemudoma prevzeti odgovornost in ukrepati.

promet kolaps ceste delovišče gneča

KOMENTARJI42

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vesela Jasna
09. 05. 2026 20.29
V Avstriji je širina prehitevalnega pasu ob gradbiščih 2,20m. Najbolje, da se ustavijo vsa dela, pa naj se Pišek vozi po makadamu. Desničarski pametnjakovič.
Odgovori
0 0
Tir1
09. 05. 2026 20.28
Omejitev v zapori je 60. Če se v zapori voziš 60, zakaj bi prehiteval? Ostaneš na tistem pasu kot si in ne prehitevaš. V Avstriji postavijo tudi radarje v zapori. Morda bi morali tudi pri nas. Pasovi so za hitrost 60 dovolj široki.
Odgovori
+2
2 0
Mclaren
09. 05. 2026 20.26
Kaj pa premalo prisotnosti policije na cestah? Za to pa so nesreče, ker folk lahko divja.
Odgovori
+1
1 0
frenk7O7
09. 05. 2026 20.25
Velika večina Slovencev je srečnih,da imamo Alenko Bratušek.
Odgovori
0 0
Hribovito2020
09. 05. 2026 20.22
Bratuškova zahteva poročilo prometne varnosti, oprostite kaj je delala 4 leta
Odgovori
+2
4 2
jedupančpil
09. 05. 2026 20.23
anekse pisala
Odgovori
+2
3 1
jedupančpil
09. 05. 2026 20.23
... podpisovala :)
Odgovori
+2
3 1
Deep1
09. 05. 2026 20.22
Ne se sekirat bo Reberšek vse rešil...zdaj oni imajo škarje in platno v rokah!! Še malo pa mu soli zmanjkalo v glavi....tollk drugim pamet soli‼️‼️🤡🤡
Odgovori
+1
3 2
Naiskreni
09. 05. 2026 20.25
te drzave se ne da resiti... pozgati in zaceti na novo.
Odgovori
0 0
DKR
09. 05. 2026 20.26
Levak Deep namesto, da bi priznal, da je šivilja vse zavozila in da ste levaki nesposobni, bevska o Reberšku. Emotikonček pa je verjetno tvoja slika, ne ?
Odgovori
+0
1 1
clox
09. 05. 2026 20.20
DARS je kriv za preveliko število odprtih delovišč na katerih se pase premalo ljudi. Odstop/odpoved direktorja bi bil higienski minimum in samo vprašanje je zakaj se še ni zgodil? Kaj se čaka?
Odgovori
+3
3 0
blue3dragon
09. 05. 2026 20.20
Ko smo pa po dolenjki mimo Trebnjega zaradi ozkega pasu in vsakodnevnih nesreč stali, še ni pa nihče razburjal. Sedaj pa naenkrat krizni sestanki. Bom rekel, čas je, da se 50 let staro pravilniki spremenijo, ob tem pa ne pozabite tudi na preozka parkirna mesta. Vozila so krepko zrastla od fičkota naprej...
Odgovori
+2
2 0
Infiltrator
09. 05. 2026 20.16
Zdaj pod svečkarji se bo ceilo mled in mleko .....
Odgovori
-1
4 5
DKR
09. 05. 2026 20.17
Slabše kot je pod levaki ne more biti.
Odgovori
+2
4 2
Naiskreni
09. 05. 2026 20.29
drzave se ne da resiti, EU nam bo dala kazen zaradi premalo pocrpanih kohezijskih sredstev in zmanjsala sredstva za do 2031. Hvala golob, ce bi bil placan da zafuras, ne bi mogel tako zafurati kot si. jaz bi ga kar seenkat volil, da slovenci sami sebe zagete kot vas se balkanci ne bi..
Odgovori
0 0
Xxdproxx
09. 05. 2026 20.14
zakaj ne damo delat kitajcem?
Odgovori
+3
4 1
blue3dragon
09. 05. 2026 20.21
Zato, ker ne bo aneksov in ne bodo domači
Odgovori
+0
1 1
blue3dragon
09. 05. 2026 20.21
Groza, kako neudoben je ta kvadratek za pisati, takoj pobegne...
Odgovori
0 0
Naiskreni
09. 05. 2026 20.30
vse z namenom... :)
Odgovori
0 0
Hellcat
09. 05. 2026 20.13
Folk ne upošteva CPP. V zapori oz. delovišču omejitev 60km/h, redko kdo vozi toliko. Zožani pas in normalni pas...vozi se v razmaku, ne pa da se po zožanem vozi 90km/h in prehiteva....roko na srce, ni vse DARS kriv. Kako pa DARS "ne"dela je pa druga zgodba. So pač nesposobni ali pa se maščujejo :)
Odgovori
+3
3 0
clox
09. 05. 2026 20.21
Vse je DARS kriv. Absolutno vse.
Odgovori
0 0
Chrome
09. 05. 2026 20.12
To se ne bo nikoli prenehalo, ampak vedno bolj stopnjevalo. Frekvenca prometa narašča in obremenjuje infrastrukturo. Promet kateri stoji ali neprestano pospešuje/ustavlja (kolona) do 10x bolj uniči cestišče. Mi ne odpravljamo ozkih grl (vpadnice v mesta), ampak jih z raznimi subvencijami še spodbujamo (subvencija za električna vozila). So kolone, ne vidimo izhoda, ampak evo ti Janez 8000€ pa se vozi 🤣.
Odgovori
+1
2 1
Naiskreni
09. 05. 2026 20.31
bo bo, balkanska pomlad čaka Slovenijo... slovencev pač ne. :)
Odgovori
0 0
Anejcc
09. 05. 2026 20.10
"Prometni pasovi so v skladu s pravilnikom." Potem pa posodobite pravila iz leta 1991. Ce ni prostora, naredite en sirok pas. Saj ni tezko, ne?
Odgovori
+4
4 0
frenk7O7
09. 05. 2026 20.09
Alenka Bratušek mora povedati kako naprej,ker misli na upokojence.
Odgovori
+1
1 0
Noleani
09. 05. 2026 20.09
Mene,resno zanima zakaj ne delajo ponoči..
Odgovori
+7
7 0
Kolllerik
09. 05. 2026 20.09
Menda se ne vidi toliko
Odgovori
+2
2 0
mmickica
09. 05. 2026 20.24
Zaradi nase butaste delovnopravne zakonodaje.
Odgovori
0 0
Tir1
09. 05. 2026 20.30
Pogosto je razlog hrup in naeleje v bližini. Mehanizacija ni ravno tiha. Pa tudi betonarne in asfaltne baze ponoči ne delajo.
Odgovori
0 0
Tir1
09. 05. 2026 20.30
naselje v bližini.
Odgovori
0 0
Hitri Zigi 78
09. 05. 2026 20.08
DARS nič nas nemore presenetiti
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
09. 05. 2026 20.06
DARS pobira denar od cestnin in ga razmetava vse povprek namesto, da bi šel v proračun.
Odgovori
+1
3 2
Rudi Dolenc
09. 05. 2026 20.05
Pred začetkom takih kot je AC mimo Postojne, čeprav nisem doktoriral iz gradbeništva, je rešitev, da se odtrani ograja ob kraju avtoceste, naredi naredi izkop v širini 1 m1 naredi betonska peta, vozila bodo imela širši vozni pas, ni treba hitrejšo vožnjo pač pa zagotovimo konstanto in varno vožnjo, strošek se v tem primeru je nesmiselno o njem razpraljati, saj se ne more primerjeti s stroškom čakanja v koloni za tovorna vozila. Predvsem pa odpirati največ 3-4 km določenih del, na posameznem križu, vse to kar sedaj delajo je ena velika šlamparija, dela se morajo koncentrirat ter delovni čas uvesti na 24 ur, delavce pa pošteno plačat
Odgovori
+7
7 0
Infiltrator
09. 05. 2026 20.05
Kaj se sicer čudite te Banana republiki ....
Odgovori
-1
2 3
Anion6anion
09. 05. 2026 20.04
Obrtna zbornica je le zajedavska organizacija ki skrbi da so njihovi funkcionarji dobro plačani.
Odgovori
+0
2 2
