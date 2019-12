Obrtnik leta je Aleksander Gorečan

Predsednik Borut Pahor je Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob njeni 50. obletnici delovanja izročil red za zasluge za strokovno in organizacijsko pomoč slovenskim obrtnikom in podjetnikom.

"V čast mi je, da lahko sprejmem to odlikovanje v imenu vseh obrtnikov in podjetnikov, v imenu celotnega obrtno-podjetniškega zborničnega sistema, funkcionarjev in zaposlenih," se je ob prejemu reda za zasluge predsedniku države zahvalil predsednik OZSBranko Mehin.

Obrtnik leta 2019 je postal Aleksander Gorečan, slikopleskar in Šenčurja, ki od leta 2009 vodi podjetje, ki opravlja vse storitve s področja slikopleskarstva in vgradnje štukatur, še posebej pa se posvečajo dekorativnim tehnikam. ”Moja družina je podpirala vse moje muhe in moje ideje. Moj vzornik je moj sin, ki nas je vse spodbujal, da smo še boljši in da izpolnjujemo želje strank, ki si jih drugi ne upajo," je dejal ob podelitvi nagrade.