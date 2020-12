Obrtniki opozarjajo na povečanje dela na črno, odpuščanja in duševne stiske

V podobnem položaju so tudi športne dejavnosti. Te so se morale zapreti med prvimi, odpirale pa se bodo med zadnjimi, pa čeprav, kot pravi lastnica fitnes centra Crossfit Ljubljana Marina Šink, prav športna vadba močno prispeva k fizičnemu pa tudi psihičnemu zdravju ljudi. Številni tudi v tej panogi obratujejo na črno.

Avtopralnico Avtostop je po besedah Radovana Radovanovića dnevno obiskalo od 300 do 400 avtomobilov, sedaj pa izpad prihodkov merijo v 10 tisočih evrih, pa čeprav so obrat organizirali tako, da deluje brezstično. Mnogi so na kolenih. Delo na črno je v polnem razmahu, v takih okoliščinah se tudi epidemija širi nenadzorovano, škoda v gospodarstvu pa je čedalje večja. "V tem času, mislim, da je marsikdo porabil že vse rezerve in ob zaključku tega lockdowna marsikdo ne bo odprl vrat, ker ne bodo preživeli,"razlaga Kersnikova. Plače so pokrivali s posojili, za januarsko pravi, da ne ve, kako jo bo izplačala. "Strinjam se s tem, da se vse skupaj ponovno odpre. Zakaj? Da začnemo normalno živeti."

V obdobju zaprtja so se, kot ugotavljaljo na obrtni zbornici, močno povečala odpuščanja, zapiranja dejavnosti in duševne stiske med obrtniki.