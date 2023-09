Ne le velika podjetja, tudi majhne firme so utrpele veliko škodo

V Cerkljah na Gorenjskem so nedavno zaradi poplav nanosi zamašili strugo potoka Reke pod Krvavcem. Voda je udarila čez travnike in prišla do hiš. Tudi mizarstvo Boštic, orglarsko delavnico Močnik in proizvodne prostore je zalila do višine skoraj metra in pol.

"Pritisk vode je bil tako močan, da je okna s krili vred potrgalo in delavnico zalilo," pripoveduje Tomaž Močnik. Podobnega mnenja je tudi mizar Janez Boštic: "Zelo velik del stvari smo morali zavreči, ker les, ko se napije vode, ni več tak, kot je bil."

Štiri orgle so imeli takrat v delu pri Močnikovih, in sicer za škofjeloško glasbeno šolo, izjemne 130 let stare Goršičeve orgle iz mengeške cerkve ter po ene iz Bratislave in Švedske. "Ta igralnik je voda prevrnila in se je nekaj oblog v blatu izgubilo," pravi Močnik.

Mizarstvo na servisu skuša rešiti proizvodne stroje. Medtem ko so na smetišče odpeljali skoraj 32 kubičnih metrov polizdelkov, pa je po besedah Boštica pet oziroma šest traktorskih prikolic šlo na deponijo.

Do začrtanega roka 1. septembra je prijavljena škoda državi v vsaki od delavnic za dobrega pol milijona, a ob tem so podjetniki zaskrbljeni. "Obljubljajo 50-odstotno povračilo škode, bomo pa videli, kaj bo iz tega," navaja Boštic. Ob tem pa je Močnik jasen: "Ne vem, če imamo v Sloveniji izvedenca, ki bi ocenjeval škodo na orglskih instrumentih."

In če obe delavnici le računata na pomoč države, so razočarani nad zavarovalnicami. Nič od njih namreč ne bodo dobili, ker jim imetja niti ni uspelo zavarovati, češ da tukaj ni poplavno območje.