Obseg nasilja nad ženskami lahko zmanjša samo ozaveščena družba

Nasilje nad ženskami in deklicami ni sprejemljivo, so ob današnjem mednarodnem dnevu za končanje nasilja nad ženskami jasni vsi po vrsti od Združenih narodov in Sveta Evrope do slovenskega varuha človekovih pravic in ministrstva za delo. Letošnje geslo je Pobarvajte svet oranžno s podnaslovom Podpri s sredstvi, odgovori, prepreči in zbiraj.

Center za socialno delo Savinjsko-šaleška je v letošnjem letu obravnaval že okrog 150 primerov nasilja v družini, izrekli so 86 ukrepov prepovedi približevanja. Zaradi epidemije ne opažajo povečanja števila primerov, so pa primeri težji in zahtevnejši. Najpogosteje prihaja do konfliktov med partnerji, zakonci, žal so pogosto v te konflikte vključeni tudi otroci, pasivno kot udeleženci, lahko pa so tudi sami žrtve nasilja. Prav tako se pojavlja nasilje nad starejšimi.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se strinja, da gre za resen družbeni problem in eno od najhujših kršitev človekovih pravic. V letu izbruha novega koronavirusa je po njihovem mnenju še toliko bolj pomembno, da vse pristojne vladne institucije aktivno pristopijo k preprečevanju vseh oblik nasilja nad ženskami tudi v času epidemije. Po njihovih zagotovilih ustrezni programi potekajo na daljavo. Varne hiše, krizni centri in materinski domovi tako delujejo naprej, le da upoštevajo preventivne ukrepe. Za preprečevanje dejavnikov tveganja za pojav nasilja pa so pripravili predlog javnega razpisa za pomoč najbolj ranljivim med epidemijo. V okviru mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, ministrstvo znova namenja posebno pozornost spletnemu nasilju in nadlegovanju žensk in deklet.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije pa je ministrstvo in vlado pozvala, da nemudoma začneta postopek za ratifikacijo konvencije Mednarodne organizacije dela o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela. Ta potrjuje, da ima vsakdo pravico do delovnega mesta brez nasilja in nadlegovanja.

Žrtve kakršne koli oblike nasilja, lahko brez zadržka pokličejo na SOS telefon(080 11 55), vsak delavnik od 12. do 16.ure in od 19. do 22.ure, ob vikendih in praznikih pa od 18. do 22. ure.

Žrtev nasilja lahko pokliče tudi na anonimni telefon policije (080 12 00) ali številko 113. Policisti se namreč zavedajo, da je nasilje v družini, še posebej nad ženskami in otroki, večplasten problem, za katerega si želijo, da bi postal v družbi bolj prepoznaven, da ga bodo lažje reševali. S svojimi aktivnostmi želijo po eni strani vzpodbuditi žrtve, da hitreje poiščejo pomoč (in soočati storilce z odgovornostjo za svoja dejanja), po drugi strani pa vzpodbujati ljudi, naj se ne umikajo, ko ta problem zaznajo v svoji okolici, pač pa naj svoje sume prijavijo Policiji."Nasilje v družini je naš skupni problem," pravijo.